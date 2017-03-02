Tiger Knight Hulao Muharebesinden Esinlendi

Tiger Knight’ta yenilikler Hulao muharebesinden geliyor

Steam’in en çok oynanan oyunlar listesine giren Tiger Knight: Empire War, Hulao Muharebesinden esinlenerek gelen güncellemeyle daha da eğlenceli oluyor.

Geçtiğimiz günlerde artarda gelen 0.1.75 ve 0.1.76 güncellemeleri ile oyuncuları şimdi yepyeni PvE modu Luyoang, orta savaş alanı (T5-T7) için gelen yapay zekaya karşı oynama seçeneği ve yeniden açılan takım kurma (team up) fonksiyonu gibi pek çok düzenleme ve yenilik bekliyor.

PvE modu Luyoang, oyuncuları tarihin en kanlı muharebelerinden biri olan Hulao Savaşı’na götürüyor. Doğu Han Hanedanlığı döneminde geçen bu savaşta dönemin İmparator baş danışmanı Dong Zhuo’ya karşı duran koalisyon güçlerinin yerine geçiyoruz. Son derece zalim bir yönetici olan ve hem halkın hem de diğer klan liderlerinin tepkisini çeken Dong Zhuo’ya karşı birleşen koalisyon liderleri, başkent Luoyang’a geldiklerinde bir sürprizle karşılaşıyorlar. Kent alevler içerisinde ve Dong Zhuo İmparatoru da yanına alıp şehirden kaçmak üzere. Oyuncular bu heyecanlı macerada, düşman birliklerini yok edecek ve sarayın içerisine girip diktatör Dong Zhuo’ya karşı kıran kırana bir mücadeleye girişecekler.

Güncellemelerle birlikte bu heyecanlı haritanın yanı sıra daha önce teknik sebeplerden ötürü oyundan çıkarılan takım kurma seçeneği de oyuna geri gelmiş bulunuyor. Artık Tiger Knight’ı yeniden arkadaşlarınızla ya da oyun içinde tanışıp güvendiğiniz oyuncularla birlikte oynayabilirsiniz.

Savaş alanında illa oyunculara karşı değil yapay zekaya karşı da mücadele edip deneyim kazanabilirsiniz. T5-T7 arası oyunculara yönelik orta alanda, karşınıza size yakın seviyede yapay zekalı düşmanlar çıkıyor olacak. Böylece karşınızda sizden daha deneyimli bir oyuncu olması olasılığı ortadan kalkmakta.

@HandeArpaligil