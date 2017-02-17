Tiger Knight Oyununda Roma imparatorluğu Devri

Tiger Knight İçin Roma İmparatorluğu Güncellemesi Yayınlandı

Oyunculara Roma imparatorluğu ile oynama şansı veren güncellemeyle oyuna Roma lejyonları, yeni oyun modları ve haritalar eklendi.

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Steam’de yayınlanışıyla birlikte oyuncuların büyük beğenisini kazanan free-to-play aksiyon strateji PVP oyunu Tiger Knight: Empire War için geçtiğimiz Aralık ayında duyurulan Roma İmparatorluğu güncellemesi, 17 Şubat itibariyle oyundaki yerini aldı. Güncellemeyle birlikte oyuncular, yepyeni haritalar ve oyun modlarında, efsanevi Roma lejyonlarına komuta edebilecekler.

Daha önce Çin tarihindeki üç büyük krallığın askerlerini tarihi kıyafetlerini ve silahlarını büyük bir detayla modelleyerek oyuna ekleyen geliştiriciler, aynı özenli çalışmayı Roma lejyonerleri için de yapmışlar. Tarihi savaşların geçtiği mekânları da oyunun haritaları arasına katan güncelleme sayesinde, oyuncular Galya ovaları, Germanya’nın Kara Ormanlar’ı ve Kuzey Afrika’nın çölleri gibi her biri kendine has atmosfere sahip olan farklı coğrafyalarda rakipleriyle üstünlük mücadelesine girişecekler.

Roma denince akla ilk gelen mekanlardan biri olan tarihi Kolezyum’da oyundaki yerini almış. Hem de kendine has Arena oyun moduyla birlikte. Gladyatörlerin kimi zaman takımlar halinde tarihi savaşları canlandırdığı, kimi zaman kalabalık gruplara karşı çiftler halinde hayatta kalma mücadelesi verdiği arena Tiger Knight oyuncularının yeni favorisi olacak.

Çıktığı anda Steam üzerinde en popüler yeni oyunlar listesine Çin’de 1 numaradan giriş yapan Tiger Knight, aynı zamanda Roma güncellemesine özel yepyeni bir paket de sunuyor. Rome Macrinus Paketi adlı pakette yer alan Marcus Nonius Macrinus, birliklerinizin hızına ve defansına sağlam bir boost verecek. Özel Roma Generali Zırhı ise eşsiz tasamıyla ve heybetiyle savaş alanının tozunu attıracak generalleri bekliyor. Rome Macrinus Paketi’ni Steam üzerinden 39 TL’ye satın almak mümkün.

Oynaması tamamen ücretsiz olan Tiger Knight: Empire War’u Steam üzerinden indirmek ve Roma lejyonlarına komuta etmek için http://store.steampowered.com/ app/534500/ adresini ziyaret edin.

@HandeArpaligil