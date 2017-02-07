Tıklama Rekoru Kırmanın Yolları

Tıklama rekoru kırmak için 3 temel kuralı takip et!

Günümüzde dijital reklamlar, arama motorları ve sosyal medyanın gelişmesiyle tıklama rekoru kırmak herkesin amacı haline geldi.

Firmaların kısa sürede büyük kitlelere ulaşmasında önemli bir etken olan dijital reklamlar bugün, dünyanın vazgeçemediği kanalların başında geliyor. 2015 yılında yüzde 25, 2016 yılında ise yüzde 40 oranında artırarak büyük bir başarıya imza atan bu pazar, ölçümlenebilir olması noktasında tüm reklam modellerinden ayrılıyor.

Bununla birlikte, video reklamları alanında son iki yılda yüzde 50 büyüme gerçekleştirdiği ne dikkat çeken CRM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, markaların dijital dünyada hedeflerine ulaşmaları için 3 altın kuralı mutlaka yerine getirmelerini gerektiğini belirtti. Tüm sektörlerde, küçük ölçekli firmalardan büyük ölçekli firmalara kadar herkesin dijital reklam modelini tercih ettiğini söyleyen Becer, “Markalar, bir dijital reklamın startını vermek için çalışmaya başladığında fiyat politikasına çok önem vermeliler. Konuyu inşaat sektörü özelinde ele alırsak; İnşaat sektöründe son dönemde yüksek talep ve arsa fiyatlarındaki artış gibi bir farklı birçok nedenden dolayı; konut fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Başarılı bir fiyat politikası oluşturmak için doğru değerlendirilmesi gereken iki kritik konu var; bunlardan biri lokasyon analizi diğeri ise, rakip analizidir. Bunu yaparken bölgenin gerçeklerinden uzaklaşmadan ve rakiplerin fiyatlarını inceleyerek oluşturulacak fiyatlandırma büyük ölçüde başarılı olacaktır” dedi.

@HandeArpaligil