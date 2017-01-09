Totu Design Ersoy Elektronik Güvencesi ile Türkiye’de

Show Tv’de pazar günü yayınlanan Silikon Vadisi TV programında Test Merkezine konuk olan Totu Design, pratik ve kaliteli ürünleri ile dikkat çekiyor.

Ürün gamı oldukça geniş olan ünlü Çinli aksesuar markası Totu Design yurtdışında kaliteli ve pratik çözümleriyle kendinden çok söz ettiriyor diyebiliriz. Ersoy Elektronik güvencesiyle Türkiye‘de birçok ürününe erişebildiğimiz Totu Design’ın, dikkat çeken bazı ürünleri Silikon Vadisi Test Merkezinin konuğu oldu.

Totu Design’ın Vast serisinin üyesi olan 10.000 mAh batarya gücüne sahip powerbank’inin en büyük özelliği Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip olması. 2A çıkışa sahip olan model, iki cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Yani tablet ve telefonunuz veya iki telefonunuz varsa aynı anda şarj edebilme imkanına sahipsiniz. Ayrıca çıkışlardan bir tanesi Qualcomm Quick Charge 3.0 uyumlu olduğundan, uyumlu cihazınızı çok hızlı şarj edebilme imkanına da sahip oluyorsunuz. Bu modelin ayrıca dijital göstergesi de var. Böylece batarya yüzdesini sayısal olarak görebiliyorsunuz. Ürünün en büyük avantajlarından bir tanesinin bu olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Parlak beyaz renge sahip olan ürün oldukça şık gözüküyor.

Totu Design‘ın bir diğer powerbank‘i ise, Ease serisi olarak adlandırılmış ve yine 10.000 mAh batarya gücüne sahip. 2.4A çıkış gücüne sahip olan model, tıpkı diğer model gibi iki cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Çıkışlardan bir tanesi ise, yine Qualcomm Quick Charge 3.0 uyumlu olarak uyumlu cihazınızı hızlı şarj edebiliyor. Renk olarak Rose Gold seçeneği de bulunan ürün, metal gövdesiyle oldukça şık görünüyor.

Totu Design‘ın bir başka Qualcomm Quick Charge 3.0 uyumlu ürünü ise, çakmak şarjı. İki cihazınızı aynı anda şarj edebilme imkanına sahipsiniz. 2A çıkış gücüne sahip model ile telefon veya tabletinizi veya her ikisini oldukça hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ayrıca, yine uyumlu cihazınız ile Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisine uyumlu olan çıkışı ile cihazlarınızı çok daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Ses kalitesinin oldukça berrak olduğu Melody serisi kablolu kulaklığı ise oldukça dikkat çekiyor. Ses kalitesinin yanında dizayn olarak da şık bir görünüme sahip olan kulaklığın en dikkat çekici yönü ise kablosunun uzunluğu. Genelde kulaklıklarda yaşanan en büyük sıkıntı kablonun kısa olmasıdır. Bu sorunu çözüme kavuşturan Totu Design, malzeme kalitesine de oldukça önem vermiş.

Totu Design‘ın Test Merkezimize konuk olan ürünleri içerisinde en dikkat çekici ürün ise, Enjoy serisi Bluetooth kulaklığıydı. Bluetooth kulaklık, Bluetooth 4.1 bağlantı özelliğine sahip olması sebebiyle oldukça düşük bir batarya tüketimine sahip. HD ses kalitesine sahip olan ürün, dışarıdan gelen arka plan sesleri kesebiliyor. DSP özelliğiyle konuşma sırasında ses netliğine önem verdiğini gösteren model, 720 saat bekleme süresine sahip. En büyük özelliği ise, tek hareketinizle manyetik özellikli yuvasına kolayca oturması ve araç içerisinde hands-free görüşme yapabilmenize olanak vermesi. Evet, yanlış okumadınız. Kulaklığı yuvasına oturttuğunuz anda, Bluetooth kulaklığınız bir anda Bluetooth Araç Kitine dönüşüyor.

Silikon Vadisi Test Merkezimizde incelediğimiz Totu Design ürünlerini Ersoy Elektronik‘in anlaşmalı mağazalarından temin edebilirsiniz. Detaylı incelememizi ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

@ardameric