TP-Link’in İki Ürününe IF! Tasarım ödülü

TP-Link, iki ürünü ile IF! Tasarım ödülü kazandı

TP-Link’in her açıdan yenilikçi kablosuz yönlendiricisi Archer C5400 ve HD bulut kamerası KC100, IF! Tasarım ödülü kazandı.

TP-Link®, dünyanın en ünlü ve değerli tasarım yarışmalarından biri olan 2017 IF! Tasarım Ödülleri’nde iki ürünü ile ödül kazandı. Üç bantlı, MU-MIMO teknolojisine sahip olan Archer C5400 kablosuz yönlendirici (router) ile gece ve gündüz HD çekim yapabilen yeni bulut kamera modeli KC100 IF! 2017’de onur ödülüne layık görüldü. İki ürün de olağanüstü eşsiz tasarım ve sezgisel işlevsellik gibi özellikleri nedeniyle ödüle değer bulundu. IF! Tasarım Ödülleri, 10 Mart’ta Almanya’da düzenlenecek törenle verilecek.

IF! Tasarım Ödülü kazanan Archer C5400, endüstriyel hassasiyet ile modern minimalizmi dengeleyen üstün estetik yapıya sahip bir ev ağı çözümü. Üzerinde sekiz adet güçlü anten yer alan ürün, bu sayede WiFi sinyallerini en iyi şekilde iletmeyi sağlıyor ve yönlendiricinin kasası ile antenler aynı hizaya oturuyor. Benzer performansa sahip diğer yönlendiricilerd en daha küçük ve ince bir kasaya sahip olan ürün, teknik açıdan çok güçlü özellikleri bu kasada barındırıyor.

Archer C5400’ün kasasının içinde eşsiz hız ve istikrarı sağlayabilmek için en ileri teknolojilerinin bileşimi yer alıyor. 802.11ac standardına sahip olan yönlendirici üç bantlı ve toplamda 5400Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. MU-MIMO, hüzmeleme (beamforming), 4-Stream, NitroQAMTM ve akıllı bağlantı dahil çığır açan özelliklere sahip olan ürün, evde birden fazla kablosuz cihazın, yüksek hız gerektiren 4K film, online oyun gibi uygulamaları eşzamanlı olarak ve kesintisiz yapabilmesini sağlayan bir WiFi ağı oluşturuyor.

