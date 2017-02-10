TP-Link Kar Tatili Yapanlarla Buluşuyor

TP-Link, Uludağ’da kar tatili yapan hız tutkunları ile buluşacak…

Bu hafta sonu Uludağ’da kar tatili yapanlar çok şanslı çünkü TP-Link kar motorunu yakalayanlar hem motor turu hem de sürpriz hediyeler kazanacak.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, Sevgililer Günü nedeniyle 11-12 ve 14 Şubat tarihlerinde Uludağ’da eğlenceli bir etkinlik yapıyor. Sürekli hareket halinde olan TP-Link logolu kar motorunu yakalayan çiftler, kar motoru ile tur yapma hakkı kazanacak. Aynı zamanda eşzamanlı olarak sosyal medya üzerinden Şubat sonuna kadar “tplinkileask” hashtag’ı ile fotoğraf ya da tanışma hikâyelerini paylaşanlar arasından şanslı üç kişiyi sürpriz hediyeler bekliyor.

Uludağ’da yapılacak bu etkinlikte TP-Link kar motoru, Uludağ’ın farklı noktalarda tatilcilerin karşısına çıkabilecek. Böylece şanslı çiftler TP-Link kar motoru ile tur olanağı kazanacaklar. Bu etkinlik aynı zamanda #tplinkileask hastag’ı ile sosyal medyada yapılan etkinlik ile de birleştiriliyor. Kar motorunun fotoğrafını çekenler ve TP-Link’in sosyal medya hesaplarında #tplinkileask hastag’ı ile paylaşanlar sürpriz hediyeler kazanacak. Eğer Uludağ’a yolunuz düşerse siz de şansınızı deneyin belki hediyelerden birini siz kazanabilirsiniz.

Hafta sonu Uludağ’da olmayanlar için de TP-Link hediyeler sunuyor. TP-Link’in sosyal medya hesaplarında aynı hastag ile sevgilileri ile tanışma hikâyelerini paylaşanlar ödül kazanma hakkına sahip olacak. TP-Link, Şubat sonuna kadar sevgililer gününe özeller ödüller kazandırmaya devam edecek.

@HandeArpaligil