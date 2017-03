TP-Link’ten CeBIT için Akıllı Çözümler

Dijital Çağ İçin Yeni Ürünler

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, 20-24 Mart 2017 tarihleri arasında Almanya’da yapılan CeBIT Fuarı’nda dijital çağa geçişi simgeleyen ürünleri ile yer alıyor. TP-Link, CeBIT standında kablosuz erişim noktalarından mobil 4G taşınabilir yönlendirici ve akıllı ev çözümlerine değin geniş ürün yelpazesini sergiliyor. Şirket fuarda ayrıca, bayileri için de yeni ‘Partner Programı’nı duyuracak.

TP-Link’in CeBIT’teki standında yeni kurumsal ağ ürünleri dikkat çekiyor. Yeni erişim noktası ailesi olan Auronet CAP serisi ve bunları yönetmeyi sağlayan denetleyiciler CeBIT’te görülebiliyor. TP-Link standında CAP1750 ve CAP300 model erişim noktaları ve AC500 ve AC50 model kablosuz denetleyiciler yer alıyor. Otel, hastane, alışveriş merkezi, üniversiteler, konut siteleri gibi çok sayıda kişinin kablosuz ağa bağlandığı ve geniş alana yayılmış işletmeler için için kolay kullanımlı, yüksek performanslı bu çözümler CeBIT’te öne çıkan kurumsal ağ çözümleri arasında bulunuyor.

TP-Link standında ayrıca evlere yönelik yeni kablosuz ağ çözümleri de yer alıyor. Akıllı evler için kablosuz ağın menzilini artıran yüksek performanslı yeni menzil genişletici RE270K, bu ürünler arasında en dikkat çekenlerden biri. AC standardına sahip olan ürün, TP-Link’in akıllı ev uygulama yazılımı olan Kasaya da Amazon Alexa üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Android ve IOS uyumlu ücretsiz bir uygulama olan Kasa ile RE270K, akıllı telefonlardan her yerden ve her zaman kontrol edilebiliyor. Şık tasarımı ile de dikkat çeken ürün Nisan ayından itibaren Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Dijital çağda bireyler her yerden, her zaman internete bağlı olmak istiyorlar. CeBIT’te TP-Link standında yer alan yeni Mi-Fi (mobil WiFi) yönlendirici olan M7650, seyahatte, tatilde, yazlıkta vb her yerde SIM kart ile bir kablosuz ağ oluşturmayı sağlıyor. LTE-Advanced CAT11 destekli olan bu cihaz, saniyede 600 Mbit indirme hızlarına ulaşabiliyor.

@HandeArpaligil