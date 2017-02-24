TP-Link’ten Gelişmiş Ağ çözümleri MWC’de

TP-Link’in en gelişmiş ağ çözümleri MWC Fuarı’nda

TP-Link, Barselona’da yapılacak olan Mobile World Kongresi’nde hem ev hem de işyerlerine yönelik en gelişmiş ağ çözümleri ile yer alıyor. TP-Link standında yer alan ürünler arasında dünyanın ilk 1.8GHz dört çekirdekli işlemcisini kullanan yönlendiricisi (router) de bulunuyor.

TP-Link 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Barselona’da yapılacak olan Mobile World Kongresi’nde (MWC) en gelişmiş ve esnek ağ çözümleri ile yer alıyor. Dünyanın en büyük mobil sektör fuarı olan MWC’de bu yıl TP-Link, evlere yönelik ağ çözümlerinin yanı sıra yeni kurumsal ağ çözümlerini de tanıtacak.

TP-Link’in MWC’de tanıtacağı ev ağı çözümleri arasında dünyanın ilk dört çekirdekli işlemciye sahip yönlendiricisi (router) yer alıyor. Archer C5400X model adını taşıyan üründe, Broadcomm’un 1.8GHz, 64bit-dört çekirdekli işlemcisi yer alıyor. Bu sayede alanının en güçlü yönlendiricisi olan ürün, tipik AC yönlendiricilerd en dört kat daha hızlı hizmet veriyor. Üç bantlı Archer C5400X, sahip olduğu RangeBoost teknolojisi sayesinde uzakta yer alan ve zayıf sinyal alan cihazların da WiFi’a bağlanmasını sağlıyor. TP-Link’in bu yeni modeli pek çok yeniliği üzerinde barındırıyor. Bunlardan biri de cihazda 16GB dahili depolama alanı bulunması.

MWC’de TP-Link standında yer alan bir diğer yeni ev ağı çözümü ise Super VDSL teknolojisine sahip Archer VR2800v VDSL modem. Toplamda 2.8Gbps kablosuz hızlara ulaşabilen modem, NitroQAMTM (1024QAM) ve 4-Stream, 4×4 MU-MIMO ve Beamforming (hüzmeleme) teknolojileri sayesinde en yüksek hız gerektiren uygulamalar (4K video ve online oyun) için ideal bir ürün. Bu cihazı farklı kılan başka bir özellik ise VOIP (Voice over IP – IP üzerinden ses) özelliğine sahip olması. Bu sayede Archer VR2800v, aynı anda 6 DECT cihazına ya da CAT-iq2.0 telefona ve iki analog telefona bağlanabiliyor. Kullanıcılar TP-Link’in tpPhone uygulaması ile DECT cihazları değiştirebiliyor ve akıllı telefon ile VoIP çağrı yapabiliyor. Dahili depolama alanı sayesinde 540 dakikaya kadar sesli mesajları kaydedebiliyor.

TP-Link’in standında ağ ürünlerinin yanı sıra akıllı ev çözümleri de yer alıyor. Akıllı priz, akıllı anahtar ve akıllı ampullerin yanı sıra bu ürünleri yönetmeyi sağlayan ve akıllı evler için özel geliştirilen yönlendirici SR20 de TP-Link standında yer alan ürünler arasında. Dokunmatik ekranıyla kullanıcı dostu bir ürün olan SR20, ZigBee ve Z-Wave desteği ile akıllı cihazları yönetiyor.

MWC 2017’de TP-Link standında akıllı ev çözümleri alanında bu ürünlerin yanında NC450 bulut kamera ve akıllı ev için geliştirilen RE270K model yeni menzil genişletici de görülebiliyor.

@HandeArpaligil