Transformers Efsanesinin Yenisi Geliyor

Transformers: The Last Knight Transformers Efsanesinin Beşinci Filmi

Transformers fanatiklerinin merakla bekledikleri serinin yeni filmi Transformers efsanesinin beşinci filminin fragmanı sonunda yayınlandı.

Gelecek sene vizyona girecek bu filmin ilk kez fragmanı yayınlandı, daha önce kamera arkası kısa kliplerini yayınlayan Michael Bay bu sayede Transformers fanatiklerinin heyecanını canlı tutmaya çalışıyor. Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, Laura Haddock gibi yıldızların oynadığı bu devam filminde, Optimus Prime’ın yok olmasına neden olduğu Cybertron’u yeniden inşa edilme çalışmaları anlatılıyor. Bu filmin asıl merak edilen kısmı ise iki önemli karakter arasındaki kavga ve şimdiden sosyal medyada sinema severler bu iki karakterin neden kapıştığını tahmin etme yarışına girmiş durumdalar. Fragmanını izlemek isterseniz aşağıdaki videoyu tıklayabilirsiniz

@HandeArpaligil