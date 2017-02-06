Trend Micro Hangi Konuda Yine Lider

Trend Micro Uç Nokta Güvenlik Çözümleri ile Yine Lider

Trend Micro, 2017 Gartner Magic Quadrant kapsamındaki uç nokta koruma platformları arasında yine lider olarak konumlandırıldı.

İnternet ve veri güvenliğinde 26 yıllık tecrübesiyle küresel çözüm sağlayıcı Trend Micro, 2017 Gartner Magic Quadrant Uç Nokta Koruma Platformları sıralamasında sistem yürütme yetkinliği ve vizyonunun eksiksizliğiyle Liderler Kategorisinde en üst ve en ileri seviyede konumlandırıldığını duyurdu. Şirket 2002’den beri uç noktalar ve sunucular için kurumlara özel güvenlik çözümlerinde Gartner tarafından Lider olarak seçiliyor.

Trend Micro uç noktaları XGen™ teknolojisi ile koruyor. XGen™, tehditlere karşı birçok farklı nesilden savunma teknolojilerinin karışımını akılcı bir şekilde kullanarak doğru zamanda doğru çözümün uygulanmasını sağlıyor. Bu sayede birçok tehdide karşı çok daha etkili ve verimli bir koruma sağlıyor. Trend Micro savunma yaklaşımına “yüksek duyarlıklı” makine öğrenimini ilk kez entegre eden şirket olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde dosyaları hem çalıştırılmadan önce hem de çalıştığı sırada analiz ederek zararlı içeriklere karşı korunma sağlıyor. XGen™ teknolojisi yanlış alarmları (false positive) azaltmak için kullandığı sayım kontrolü ve güvenli adresler belirleme gibi gürültü engelleme özelliklerine de sahip.

Trend Micro ayrıca XGen™ güvenliği ile VMware, AWS ve Microsoft Azure üzerine kurulmuş iş yüklerine uygun hale getirilmiş koruma sağlayarak veri merkezleri ve bulut üzerindeki sunucu uç noktalarını da koruyor. Fiziksel, sanal ve bulut üzerinde tam görünürlüğe imkan veren sisteme bağlı tek bir pano üzerinden yönetilebilen Trend Micro’nun hibrit bulut güvenlik çözümü, güvenliğin kurulumunu ve yönetimini basitleştiriyor. Bunun yanında gelişmiş saldırılara karşı verilecek yanıtları hızlandırıyor ve PCI, HIPAA ve benzeri kilit düzenlemelere olan uygunluğu da çabuklaştırıyor.

@HandeArpaligil