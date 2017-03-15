Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Marka

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından tüketici memnuniyetini ilke edinen marka ödülü

Arçelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenlediği 20. Geleneksel Tüketici Ödülleri’nde Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma kategorisinde ödül aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi ve bu alandaki bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen 20. Tüketici Ödülleri Ankara Bilkent Otel’de gerçekleşti. 2016 yılı faaliyetlerinin dikkate alındığı ve altı dalda verilen ‘2016 Yılı 20. Tüketici Ödülleri’nde Arçelik A.Ş., ‘Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla düzenlenen törende ödülü Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer aldı. Arçelik A.Ş., tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması, mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması gibi kriterlere göre değerlendirilerek, bu alanda birincilik ödülünün sahibi oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ‘Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma’ ödülüne layık görülmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Arçelik olarak sadece en yenilikçi ve en teknolojik ürünleri tüketicilerimizle buluşturmakla kalmıyor; satış sonrasında da daima tüketicilerimizin yanında olmak için servis hizmetlerimizden yedek parça süreçlerimize hızlı, dinamik ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla hareket ediyoruz. Servis hizmetlerimizde ‘eşsiz tüketici deneyimi ve güvenilir hizmet’ vizyonu ile hizmet etmek adına süreçlerimizi yönetiyoruz. Memnuniyetin en üst seviyede tutulması prensibini benimsediğimiz konforlu tasarıma sahip servis birimleri, randevu sistemi, nöbetçi servis uygulamaları, ek garanti hizmeti ile tüketici kanunlarının üzerinde hizmet veriyoruz” dedi.

Çağrı merkezi hizmetlerinde müşterilerine haftanın 7 günü 24 saat üst düzeyde modern bir hizmet verdiklerini belirten Dinçer, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin Arçelik ile olan diyaloglarının sağlıklı işlemesi için, öneri ve taleplerini daha kısa sürede değerlendirerek memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmak üzere servislerimizde bulut tabanlı sistemler kullanıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli ölçerek, sunduğumuz hizmeti sürekli geliştiriyor ve müşterilerimizin memnuniyetini güvence altına alıyoruz. Müşteriyi daima işimizin merkezinde konumlandırıyor, bize hangi kanaldan ulaşırsa ulaşsın, aynı kalite ve standartta hizmet anlayışımız ile karşılıyoruz. Hizmet kalitemizi sürekli yükselterek memnuniyetin artırılması için, müşterilerimizi dinliyor aynı zamanda yetkili servislerde çalışan arkadaşlarımızı düzenli eğitim faaliyetlerimiz ile sürekli geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

@HandeArpaligil