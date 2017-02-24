Tüm Faturalarınızı internetten Ödemek

On binlerce kişi elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturasını internetten ödüyor

Yerli teknoloji şirketi Moka’nın geliştirdiği fatura ödeme sistemi ile emekliler öğrenciler de dahil geniş bir kesim faturalarını internetten ödeyebiliyor.

Moka’nın internet sitesinden ( www.mokafatura.com ), cep telefonu uygulamasından (Moka Fatura) ve bayilerinden günde 3 milyon TL’nin üzerinde, ayda ise 100 milyon TL’yi aşan fatura ödemesi yapılıyor. Moka Genel Müdürü Selim Güsar, hızlı artışla birlikte 2017 yılı içerisinde toplamda 3 milyar TL tutarında fatura ödemesinin Moka üzerinden yapılacağını belirtiyor.

Ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler alanında yürüttüğü çalışmalarla hem bireylere hem de kurumlara yenilikçi bir çözüm yelpazesi sunan Moka, fatura ödeme çözümüyle Türkiye’nin dört bir yanındaki kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Bugün on binlerce kişi günde 3 milyon, ayda ise 100 milyon TL tutarındaki faturasını Moka üzerinden ödüyor ve bu rakam hızla artıyor. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet, televizyon ve diğer kurumların faturaları Moka üzerinden ödenebiliyor.

İnternet ve mobil uygulama aracılığıyla yapılan fatura ödemelerinde 2017 yılı başı itibariyle önemli bir artış gözlemlediklerini kaydeden Selim Güsar şu noktalara dikkat çekti: “Tüketiciler artık finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri gibi konularda pratik çözümler istiyor. Biz de tam anlamıyla bunu sağlıyoruz. Kullanımı çok kolay ve hızlı olduğu için faturasını Moka’dan ödemeyi tercih eden çok geniş bir kesim var. www.mokafatura.com sitesi, herkesin çok kolaylıkla kullanabileceği bir site. www.mokafatura.com ’a giriyorsunuz, faturanızı 30 saniyede ödeyip çıkıyorsunuz. Aynı durum Moka Fatura mobil uygulaması için de geçerli. Ne zaman isterseniz ve nerede olursanız olun, faturanızı cep telefonundan anında ödeyebiliyorsunuz. Üstelik Moka Fatura cep telefonu uygulaması kullanıcılarımıza faturaların son ödeme tarihlerini hatırlatarak unutmalarını engelliyor. Tüm bunlar tüketicilere sunduğumuz önemli ve pratik yenilikler.”

@HandeArpaligil