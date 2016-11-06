Tüm Havaalanı WiFi Şifreleri Tek Tabloda

Türk Mühendis Havaalanı WiFi şifrelerini topladı

Seyahat edenlerin çok işine yarayacak bir tabloyu Türk mühendis hazırladı. Anıl Polat isimli Türk mühendis tüm havaalanı WiFi şifrelerinin olduğu bir harita hazırladı.

Şifrelerin bulunduğu bu harita ile ilgili en güzel taraf bilgilerin sürekli güncellenmesi ve sadece WiFi şifresi değil ayrıca internet hızı gibi detay bilgilerin de yer alıyor olması. Türk mühendis tüm bu bilgileri tek bir programda toplamış ve Google Play Store ya da App Store üzerinden bu programa her isteyen ulaşabiliyor. Programın ücretsiz olmadığını da paylaşmak isterim ama yurtdışındaki veri kullanım ücretlerini göz önünde bulundurursak programı indirme bedeli çok makul bir fiyat seviyesine sahip.

@HandeArpaligil