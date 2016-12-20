Türk Ekibin İnanılmaz Başarısı

Türk ekibin kendi imkanlarıyla yaptıkları

Son dönemlerde bilim adına yapılan önemli bir üretim Türk ekibin tamamen kendi emeğiyle gerçekleştirildiğini müjdelemek istiyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu başarı Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz ve ekibi tarafından 30 bin dolar değerindeki tıbbi aletin üretilmesi. Tamamen yerli imkanlarla üretilen bu aletler satın alınsaydı en az otuz bin dolar ödenmesi gerekecekti. Bilim ve teknoloji alanındaki dış bağımlılık beklenenin üzerinde olduğunu dikkate alan bu ekip bunu azaltmak için böyle bir karar aldı. Üretilen tıbbi alet, ameliyatlarda neşter görevi görüyor ve yurtdışından ithal etmek zorunda kaldığımız bir cihaz ve işin güzel tarafı da üretimi maliyetinin üçte bir fiyatına üretilmiş olması. İlk testlerde başarılı olan bu yerli neşterin sonraki aşaması satışa çıkabilmek.

@HandeArpaligil