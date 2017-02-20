Türk Girişimi Samsung ile MWC Fuarında

Türk Girişimi, Samsung İle Dünya Sahnesinde

Samsung’un globaldeki tüm iş ortakları arasından Mobile World Congress fuarına gitmek üzere seçilen ilk ve tek Türk girişimi Pisano oldu.

Web-tabanlı mobil müşteri deneyimi yönetim platformu Pisano, müşteri ilişkilerinin var olduğu her sektörün ihtiyacına cevap veren inovatif ürünleri ile Samsung’un SEAP iş ortakları listesine giren ilk Türk girişimi olmayı başardı. Pisano, 27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde İspanya’nın Barcelona kentinde yapılacak olan dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Mobile World Congress’te, Samsung standında ürünlerini dünyaya tanıtacak.

Pisano CEO’su Özkan Demir konu ile ilgili olarak “Kurulduğumuz 2014 senesinden bu yana inanılmaz bir hızla büyüyoruz. Geçtiğimiz 2016 senesini 8 kat büyüme ile kapattık, müşteri sayımızı 3 katına çıkardık. 5 farklı ülkeden yeni müşterilerimiz oldu ve bu yıl Londra’daki ilk ofisimizi açıyoruz. Bu yolda Samsung gibi değerli bir iş ortağı ile çalışmak bizler için gurur verici. Müşterilerimize gerçek zamanlı müşteri memnuniyeti alanında geliştirdiğimiz Pisano platformu, Samsung’un tabletleri üzerinden hizmet veriyor. Dünyaya açılmamızda ve büyümemizde Samsung’un büyük etkisi var. Amerika’dan Avusturalya’ya, Samsung pazarlama ve satış ekipleriyle birlikte Pisano’nun globale yayılması için çalışıyoruz. Mobile World Congress de bu adımlardan biri.” dedi.

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi “Samsung Electronics olarak dünyaya ilham veren teknolojiler geliştiriyor, geleceği şekillendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’deki inovasyon ve teknoloji ekosistemini geliştirmeyi hedeflerken, Samsung’un öncü teknolojileri ve inovasyon gücünden faydalanmak üzere tüm startup şirketlere büyük bir hevesle kapılarımızı açıyoruz. Samsung’un SEAP iş ortakları listesine giren ilk Türk girişim olmayı başaran Pisano’nun, Mobil Dünya Kongresi’nde ürünlerini tüm dünyaya duyurmasına katkı sağlıyor olmaktan çok mutluyuz.”

@HandeArpaligil