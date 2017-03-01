Türk Mobil Bankacılık Müşterileri Hedefte

Hava Durumu tahmin uygulaması bankacılık müşterileri için büyük bir tehdit oluşturuyor

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, 48 ülkede mobil bankacılık müşterilerini hedef alan bir Android truva atı tespit etti. Google Play’de “Good Weather” hava durumu uygulaması olarak gözüken ama bankacılık müşterileri için yazılan bu yazılım global anlamda büyük bir tehdit. Bu trojan uygulama Türkiye’den de 22 bankanın müşterilerini hedef almış görünüyor.

ESET tarafından ‘Trojan.Android/Spy.Banker.HU‘ adıyla etiketlenen bu truva atı, aslında iyi bilinen bir hava durumu uygulaması olan Good Weather’ın zararlı hale dönüşmüş şekli olarak öne çıkıyor. Zararlı yazılım, uygulamanın orijinal halinden edindiği hava durumu tahmini özelliklerini koruyor fakat bununla birlikte, bulaştığı cihazları uzaktan kilitleyebiliyor, SMS mesajlarına erişebiliyor ve cep telefonu üzerinden kullanılan mobil bankacılık bilgilerini çalmaya odaklanıyor.

Uygulama mağazası Google Play üzerinden indirilebilen bu uygulamanın iki sürümü tespit edildi. ESET’in uyarısı üzerine uygulamalar Google Play’den kaldırıldı. Dolayısıyla zararlı yazılım, uygulama mağazasında kısa süre yer aldı. Ancak buna rağmen binlerce indirme yapılmış görünüyor. İlk tespitlere göre 48 ülkede 5 bin kullanıcıya ulaşılmış.

48 ülkenin arasında Türkiye de görünüyor. Üstelik en çok hedef olmuş ülke olarak öne çıkıyor. Analizlere göre 22 Türk bankasının müşterileri hedef alınmış. Türkiye’den 2 bin 144 indirme tespit edilmiş. En yakın indirme 202 adetle Suriye’den yapılmış görünüyor. Suriye’yi 24 indirme ile Güney Afrika izliyor.

Uygulama kullanıcı tarafından yüklendikten sonra hava durumu görünümlü ikon önce kayboluyor. Etkilenen cihazın ekranında, kullanıcıdan yönetici haklarını talep eden bir mesaj görünüyor. Kullanıcı bu mesajı onaylayarak zararlıya kilit ekranı parolasını değiştirme ve ekranı kilitleme yetkisi vermiş oluyor. Bu yetkilerle birlikte SMS mesajlarına da ulaşabilme imkanı alan zararlı uygulamanın önünde engel kalmıyor.

Kullanıcılar ekranlarına güzel bir hava durumu uygulaması eklediklerini düşünürken arka planda çalışan zararlı uygulama, cihazdan edindiği SMS mesajları ve bankacılık bilgileri gibi cihazın sahibine ait verileri, zararlı yazılımın barındığı C&C (Komuta ve Kontrol) sunucularına, dolayısıyla da siber hırsızlara iletiyor.

ESET analistleri tarafından yapılan inceleme, bu bankacılık truva atının, online sunulan bir kaynak kodunun değiştirilmiş sürümleri olduğunu ortaya koydu. Sözkonusu kaynak kodunun, online ortamda herkese açık ve ulaşılabilir halde sunulduğuna dikkat çeken ESET Güvenlik Uzmanı Lukas Stefanko, “Android bankacılık zararlısını yaratmak için kullanılan araçların günümüzde çok kolay ve ücretsiz erişilebilir olması, kullanıcıların daha dikkatli olmaları ve önlem almaları gerektiğini ortaya koyuyor” uyarısında bulundu.

Stefanko, “Yakın zamanda Play Store’dan bir hava durumu uygulaması indirdiyseniz, dikkatli olmanızda fayda var. Uygulamayı cihazınızdan kaldırmak için ESET Mobile Security gibi bir güvenlik uygulaması yükleyebilir veya Android cihazlar konusunda yetkin iseniz kendiniz de kaldırabilirsiniz” diye konuştu.

@HandeArpaligil