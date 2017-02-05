Türk Oyun şirketlerine Rağbet

5 yıl içinde Türk oyun şirketlerini satın almak isteyen yabancılar olacak

Gaming İstanbul Fuarı kapsamında düzenlenen seminerlerde oyun sektörü ve özellikle de Türk oyun şirketlerine gelecekte çok talep olabileceği konuşuldu.

İstanbul Kongre Merkezi’nde 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşen dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul (GİST) kapsamında oyun sektöründe yer almak isteyenler için bir dizi seminer düzenlendi. Netmarble yöneticileri, seminerlere konuşmacı olarak katılarak dinleyicileri oyun sektörü hakkında bilgilendirdi.

Moderatörlüğünü The Licence Co., Yönetici Ortağı Tansu Kendirli’nin yaptığı “Monetizasyon (Parasallaşma)” konulu oturumda Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz oyun sektöründe oyunculara satış modelleri ve pazarlama stratejileri üzerine bilgiler verdi. Aras Şenyüz Asya bölgesinde oyun oynayan kişilerin profillerinin çok daha bilgi sahibi ve bilinçli olduğuna dikkat çekerek, bir oyuncunun oynamaya başladığı ilk iki gün içinde oyun içinde satın alma yapıyorsa sürekli bir şekilde harcama yapmaya devam ettiğini söyledi.

Şenyüz, dünya genelinde bir oyunu oynayan oyuncuların yüzde 15’i oyun içinde alışveriş yaptığını belirterek, “Türkiye’de bu rakam yüzde 5 ile 10 arasında değişiyor. Aslında Türk oyuncuları da dünyadaki oyuncular seviyesinde satın alma yaptığını söyleyebiliriz. Bu trend ülkemizde mobil oyunların büyümesiyle hızla artıyor” dedi. Oyun içinde satın almalarla gelir modeli yaratmanın global oyun şirketleri için ise önemli bir know-how olduğunu sözlerine ekleyen Aras Şenyüz, farklı ülke pazarlarında bu bilgiye ve tecrübeye sahip olmak isteyen şirketlerin para kazandıran oyunları satın almayı tercih ettiğini anlatarak, “Örneğin Netmarble dünyanın en başarılı oyun stüdyolarından biri olan KABAM’ı satın aldı. 2017 yılında hem Netmarble tarafında hem de farklı oyun şirketlerinin başarılı oyun şirketlerini ve stüdyolarını satın alacağını düşünüyorum” diye konuştu.

@HandeArpaligil