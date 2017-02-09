Türk Telekom’dan 2016 Rekoru

Türk Telekom’un şaşırtan rekoru

Türk Telekom’un 2016 yılı gelirleri yüzde 10,9 ile halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme oranını kaydederek bir rekoru kırmayı başardı.

Türk Telekom’un 2016 yılındaki gelirleri, halka arzdan bu yana yıllık bazda en yüksek büyüme oranı olan yüzde 10,9 ile 16,1 milyar Türk Lirası’na yükseldi. 2016 yılsonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, toplam konsolide grup gelirlerinde şirket öngörülerinden daha güçlü bir şekilde büyüme sağlayarak, yılı rekor seviyede gelir ve üstün operasyonel performans ile tamamladı.

Türk Lirası’nın ABD Doları ve Euro karşısında 2016 yılında yaşadığı değer kaybı ve kur zararları net kar yaratımına olumsuz yansısa da operasyonel olarak Türk Telekom oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. Rekor abone ve gelir büyümelerine ek olarak; faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) halka arzdan bu yana rekor seviyesi olan 5,5 milyar Türk Lirası’na ulaştı. Buna ek olarak, Türk Telekom, 2016 yılında da yatırımlarında hız kesmedi ve 3,0 milyar Türk Lirası yatırım gerçekleştirerek Türkiye’nin dijital geleceğine katkı sağlamaya devam etti.

Türk Telekom güçlü operasyonel sonuçlar kaydettiği bir yılı daha geride bırakarak, 2016 yılında 1,5 milyonluk, halka arzdan bu yana rekor seviyedeki net abone kazanımı ile 38,9 milyona ulaştı. Geniş bant abone tabanı da halka arzdan bu yana en yüksek yıllık abone kazanımı olan 691 bin ile 2016 yılsonunda 8,7 milyona yükseldi. Fiber abone sayısı, yılsonunda 2 milyonu aşan Türk Telekom’un fiber uzunluğu 228 bin kilometre, fiber hane kapsama rakamı da 13,9 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin mobil abone tabanı da 2015’teki güçlü 932 bin abone kazanımının ardından 2016’da 1,3 milyon artış ile 18,6 milyona yükseldi. Bir yıl önce yüzde 66 seviyesindeki akıllı telefon penetrasyonu ise 2016 yılsonunda yüzde 75’e yükseldi.

@HandeArpaligil