Türk Telekom Hayalleri Gerçekleştiriyor

‘Sen yeter ki hayal et’, Türk Telekom hayallerin yanında

Türk Telekom, yeni iletişim stratejisi kapsamında yıl boyunca yapacağı iletişimle sunduğu teknolojinin insan hayatındaki dönüştürücü gücünü anlatacak. Türk Telekom ayrıca, yenilediği iletişim stratejisi kapsamında tüketicilere artık ‘Sen Yeter ki Hayal Et’ sloganıyla seslenecek ve hayalleri gerçekleştirecek. Türk Telekom, yeni sloganıyla insanlara hayallerini gerçekleştirmeleri için ihtiyacı olan teknolojiyi sunduğunun, onlara ise sadece ‘hayal etmenin’ kaldığının altını çiziyor.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni pazarlama iletişimi stratejisini hayata geçirdi. Türk Telekom’un yeni iletişim stratejisi, Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun’un ev sahipliğinde Salt Galata’da düzenlenen bir basın toplantısı ile duyuruldu. Türk Telekom yeni iletişim stratejisi kapsamında, sunduğu teknolojiyle hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkesin yanında olduğunu vurgulayacak. Türk Telekom, yeni sloganı ‘Sen Yeter ki Hayal Et’ ile insanlara hayallerini gerçekleştirmeleri için ihtiyacı olan teknolojiyi sunduğunun, onlara ise sadece ‘hayal etmenin’ kaldığının altını çiziyor.

Türk Telekom, yeni stratejisi kapsamında ‘Sen Yeter Ki Hayal Et’ sloganıyla yıl boyunca Türk toprağından çıkmış gerçek başarı hikayelerini insanlarla buluşturacak. Bu gerçek kahramanların ilki ise Mersin’in Arslanköy adlı köyünde kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak oldu.

Daha önce yazdığı ve yönettiği “Yün Bebek” filmiyle New York Avrasya Film Festivali’nde büyük ödüle layık görülmüş olan Ümmiye Koçak, dünyanın en başarılı futbolcularından Cristiano Ronaldo’nun yer aldığı, Türk Telekom’un yeni reklam filminde hem oynadı hem de filmin yönetmenliğini üstlendi. Reklam filminde Ronaldo da yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmediğini anlatıyor.

@HandeArpaligil