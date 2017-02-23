Türk Telekom şebekesi 5G’ye hazır

Türk Telekom, C-RAN Teknolojisi ile bağlantı hızı ve hizmet kalitesini iki kat artıracak

Türk Telekom şebekesi 5G hazırlığını C-RAN teknolojisini kullanarak yapıyor ve hedefi bağlantı hızı ve hizmet kalitesini iki katına çıkartabilmek. Türk Telekom, sahip olduğu güçlü fiber altyapı sayesinde bağlantı hızı ve hizmet kalitesini iki kat artıracak C-RAN teknolojisini kendi şebekesinde başarıyla test etti. Özellikle iletişim trafiğinin yoğun olduğu konser, fuar gibi etkinliklerde, birçok kişinin bulunduğu büyük meydanlarda daha da kaliteli bir mobil iletişimin önü açılacak.

C-RAN teknolojisinin kullanılabilmesi için öncelikle güçlü bir fiber altyapı gerekiyor. Türk Telekom ise bugüne kadar yaptığı fiber yatırımlar sayesinde, C-RAN teknolojisini şebekesine başarıyla entegre edebilecek operatör konumunda bulunuyor. Türk Telekom, 81 ile yayılan 228 bin kilometrelik güçlü fiber altyapısından aldığı güçle, sadece bugünün teknolojisi 4.5G’de değil, geleceğin teknolojilerinde de müşterilerine daha keyifli, hızlı ve kaliteli bir mobil iletişim deneyimi yaşatmak için çalışmaya devam ediyor.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, Türk Telekom’un şebekesinde test ettiği C-RAN teknolojisi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital devrimini gerçekleştirme hedefimiz doğrultusunda, 4.5G’de olduğu gibi 5G’de de ülkemize ve kullanıcılarımıza en ileri teknolojiyi sunmayı amaçlıyoruz. Bu hedefle, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz ilklere C-RAN teknolojisi ile bir yenisini daha ekledik. Bu sayede müşterilerimiz iletişim trafiğinin daha yoğun olduğu noktalarda dahi sevdikleriyle daha hızlı paylaşımlarda bulunabilecek ya da istedikleri içeriği internet ortamında daha hızlı indirip yükleyebilecekler. Böylece daha kaliteli ve hızlı bir mobil iletişimin keyfini yaşayabilecekler. Bugün testlerini gerçekleştirdiğimiz bu deneyim için en büyük gücü ise Türkiye’nin 81 ilini birbirine bağlayan geniş fiber altyapımızdan alıyoruz. Güçlü fiber şebekemiz sayesinde, C-RAN Teknolojisi’nin üstün özellikleri en etkili şekilde Türk Telekom şebekesinde hayat bulacak.”

Mimari çalışma ve denemelerine ilk kez Türk Telekom tarafından başlanan C-RAN teknolojisi İstanbul Çekmeköy’de 4 adet 4.5G baz istasyonunda ve toplam 50 kilometrekarelik bir alanda test edildi. Testlerde veri yükleme hızının yanı sıra veri indirme hızını iyileştiren özellikler de denendi.

Daha önce aynı baz istasyonunun hücreleri arasında taşıyıcı birleştirme yapılabiliyorken, bu teknoloji ile Türk Telekom Türkiye’de ilk kez farklı baz istasyonlarının hücreleri arasında da taşıyıcı birleştirme gerçekleştirildi. Bu teknoloji ile taşıyıcı birleştirilebilen ve böylece yüksek hız sağlanabilen kapsama alanı daha da genişletilmiş oldu.

@HandeArpaligil