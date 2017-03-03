Türk Telekom ve Huawei’den 5G’de dev iş birliği

Türk Telekom ve Huawei iş birliklerini Mobil Dünya Kongresi’nde imza töreni ile duyurdu

Türk Telekom ve Huawei 5G teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar için iş birliği yapacaklarını MWC’de duyurdu. Bu kapsamda Mobil Dünya Kongresi (MWC)’nde gerçekleştirilen törene Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yanı sıra Huawei Türkiye Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeng Jianguo ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan katıldı.

Türk Telekom ve Huawei, yeni nesil bulut şebeke mimarileri, anten teknolojileri, nesnelerin interneti konularının yanı sıra kamu güvenliğine önemli katkılar sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması konularında iş birliği yapacak. Bu teknolojilerin hem laboratuvar hem de saha testlerini yapacak olan Türk Telekom ve Huawei, 5G ekosistemine en uygun müşteri deneyimi anlayışını ortaya çıkarmak için birlikte çalışacak.

Türk Telekom, bu iş birliğiyle güçlü altyapısını Huawei’nin yeni teknolojileri ile birleştirecek. Huawei aynı zamanda Türk Telekom’un genişbant çözüm tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Türk Telekom, Huawei 5G iş birliği kapsamında geçtiğimiz haftalarda ilk saha testini gerçekleştirdi.

Test kapsamında Türkiye’de ilk defa farklı baz istasyonlarının hücreleri arasında taşıyıcı birleştirme gerçekleştirdi. Bu şekilde Türk Telekom, sahip olduğu güçlü fiber altyapının sayesinde bağlantı hızı ve hizmet kalitesini iki kat artıracak C-RAN teknolojisini kendi şebekesinde başarıyla test etti. C-RAN teknolojisi özellikle iletişim trafiğinin yoğun olduğu konser, fuar gibi etkinliklerde, birçok kişinin bulunduğu büyük meydanlarda daha da kaliteli bir mobil iletişimin önü açılacak.

Mimari çalışma ve denemelerine ilk kez Türk Telekom tarafından başlanan C-RAN teknolojisi İstanbul Çekmeköy’de dört adet 4.5G baz istasyonunda ve toplam 50 kilometrekarelik bir alanda test edildi. Testlerde veri yükleme hızının yanı sıra veri indirme hızını iyileştiren özellikler de denendi.

Daha önce aynı baz istasyonunun hücreleri arasında taşıyıcı birleştirme yapılabiliyorken, bu teknoloji ile Türk Telekom Türkiye’de ilk kez farklı baz istasyonlarının hücreleri arasında da taşıyıcı birleştirme gerçekleştirildi. Bu teknoloji ile taşıyıcı birleştirilebilen ve böylece yüksek hız sağlanabilen kapsama alanı daha da genişletilmiş oldu.

@HandeArpaligil