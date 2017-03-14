Türk Telekom ve Vodafone Ortak Hareket Ediyor

Türk Telekom ve Vodafone’dan mobil haberleşme altyapısı olmayan yerlere hizmet götürmek için ortak teklif

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 yerleşim yerine bu hizmetin götürülmesi için 13 Mart tarihinde yapılan ihaleye, Türk Telekom ve Vodafone birlikte katıldı. İhalede en iyi teklifi Türk Telekom ve Vodafone verdi. Türk Telekom ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü %51 Türk Telekom, %49 Vodafone paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacak.

Böylece her iki şirket Türkiye’de mobil iletişim hizmetinden faydalanmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmaması için yapılan çalışmalara sahip oldukları altyapı, teknoloji ve bilgi birikimiyle katkı sağlama yönünde ilk adımı atmış oldu. İhalenin sonucuna göre, görevlendirilmeleri durumunda Türk Telekom ve Vodafone, Bakanlığın önderliğinde hayata geçirilen bu proje için birlikte hareket edecekler.

Coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle mobil haberleşme hizmetinin verilemediği bölgelere özel olarak hazırlanan “Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi’”nde tüm masraflar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Evrensel Hizmet Bütçesi’nden karşılanacak. İhaleyi kazanan operatör tarafından kurulacak altyapı diğer operatör ve aboneler tarafından da kullanılabilecek.

İhalenin tamamlanmasının ardından başlanacak proje kapsamında gerekli altyapı, işin başlangıç tarihinden itibaren 36 ay içinde tamamlanmış olacak.

Dört yıl önce 2013’te 1.799 yerleşim yeri için yapılan ihale ve gerçekleştirilen bu ihaleyle toplam 3.271 yerleşim yeri mobil kapsama alanına dahil edilerek, köy ve mezralarda yaşayan yaklaşık 500 bin vatandaş GSM hizmetinden yararlanabilecek.

@HandeArpaligil