Türk Uydusu Uzayda Ne Amaçlıyor?

Türk Uydusu uzaya fırlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetler tarafından istihbarat amaçlı uzaya Türk uydusu fırlatıldı. Böylece ülkemize ait uzayda artık sekiz uydu bulunuyor.

Dün düzenlenen törenle 16:51’de Fransız Guyanası’ndaki Kourou Uzay Üssü’nden Göktürk-1 fırlatıldı. 0.5 m’ye yani 50 cm’ye kadar geniş görüş seçenekleri bulunan bu uydu yüksek çözünürlüklü bir yer gözlem uydusu ve bu uydu faaliyetlerine 19 Temmuz 2010’da başladı. Uydu ile ilgili söylentiler fırlatılmasının önüne geçse de daha önce uzaya fırlattığımız uydulara göre çok daha ileri teknolojiye sahip olması bu uydu ile ilgili aslında en çok üzerinde durulması gereken konu olmalı.

@HandeArpaligil