Türkçe Komut Alan Sihirbaz

Arçelik’den bir ilk: Türkçe anlayan sihirbaz

Evdeki en iyi yardımcınızla tanışmaya hazır mısınız? Arçelik’in tasarladığı Türkçe sorular sorup komutlar verebileceğiniz bir sihirbaz var artık!

Arçelik’in akıllı ev asistanının ismi Sihirbaz ve bu ürünün kurduktan sonra internet bağlantısını yapıp ismini söyleyerek aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu asistan her konuda size yardımcı olmak için tasarlanmış yani havayı da sorsanız trafiği de size doğru cevapları iletiyor; eğer isterseniz sizin için lokantalara rezervasyon bile yapabiliyor. Bu tip işlemlerin yapılabilmesi tamamen anlaşmalı uygulamalar sayesinde gerçekleşebiliyor. Bu ürün henüz bakanlar ve Cumhurbaşkanı tarafından test ediliyor. Bu asistanın akıllı olarak adlandırılma sebebi ise evdeki bir çok cihazı sesle uzaktan yönetebilmeniz. Arçelik İnovasyon Direktörü Erkan Duysal, bu ürünün geliştiricilere tümüyle açık olduğunu ve akıllı ev aletleri platformuna destek veren herkese açık olacağını ısrarla belirtti. Bu ürün ile alışveriş, sinema bileti, çay demlemek ve televizyondan kayıt yapmak için komut vermek çok heyecan verici olacak.

@HandeArpaligil