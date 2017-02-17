Turkcell’den Son 10 Yılın En Yüksek Büyümesi

4.5G yatırımı son 10 yılın en yüksek büyümesini getirdi

2016 yılında ülkeye güvenerek yatırımlara ara vermeden devam eden Turkcell, bu güveninin karşılığını son 10 yılın gelir ve FAVÖK rekorlarını kırarak aldı.

2016 yılının son çeyreğinde Turkcell Türkiye ve Turkcell Grubu hem gelir hem de FAVÖK’te, 2007’den bu yana tüm zamanların en yüksek büyüme oranını yakaladı. Grup gelirlerinin yüzde 88’ini oluşturan Turkcell Türkiye, son çeyrekte yüzde 19,3 büyüyerek 3 milyar 576 milyon TL gelir elde ederken, yüzde 28,3 artışla 1 milyar 227 milyon TL FAVÖK’e ulaştı. Turkcell Grubu ise aynı dönemde yüzde 21,3 büyüme ile 4 milyar TL ciro elde ederken, yüzde 29,6 artışla 1,4 milyar TL FAVÖK ve yüzde 33,9 FAVÖK marjı kaydetti. 2016 yılının tümünde ise Turkcell’in Grup bazında gelir büyümesi yüzde 11,9 ile 14 milyar TL’yi aşarken, FAVÖK yüzde 11,6 büyüyerek 4,6 milyar TL ve FAVÖK marjı %32,3 olarak gerçekleşti. Turkcell Grup’un 2016 yılında proforma net karı ise yüzde 7,4 artarak 2,5 milyar TL oldu.

2016 yılı başında Financell ve Paycell markalarıyla müşterilerinin karşısına çıkan Turkcell ilklere imza attı. Financell markası ile hizmet veren tüketici finansman şirketi Turkcell Finansman A.Ş. kısa bir süre içerisinde büyük ilerleme kaydetti. Financell 2016 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 850 bin müşteriye 2,9 milyar TL kredi sağladı. Gerçekleştirdiği bono ihracına beklentinin çok üzerinde talep alan Financell, sermaye piyasası araçlarını kullanarak fon yaratmaya önümüzdeki dönemde de sürdürerek Grup’un verimli bilanço odağına da katkıda bulunmaya devam edecek. Bu doğrultuda, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için gerekli başvurular ise Ocak ayında gerçekleştirildi. Müşterilere ödeme çözümleri sunan ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş ise Ağustos ayında, BDDK’dan izin alan ilk lisanslı operatör markası oldu.

Sektörde dataya olan güçlü talebin ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle Turkcell, dünyada ve Türkiye’de bir ilke daha imza atarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’ın dijital markası olan lifecell ile yalnızca data üzerine kurulu haberleşmeyi hayata geçirdi. Ses, mesajlaşma gibi tüm iletişim ihtiyaçlarının data paketi üzerinden gerçekleştirildiği lifecell’de aramalar BiP üzerinden sağlanırken lifebox, fizy, Turkcell TV+ gibi dijital servisler de müşterilerin hayatını zenginleştiriyor.

Turkcell 2016’da imza attığı ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynamaya devam etti. Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testini yaparak saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşmayı başardı.

Türkiye’nin dijital veri yönetimi ihtiyacını karşılamak adına Gebze’de en üst standartlarda 33 bin m2’lik kapalı alana sahip Türkiye’nin en büyük veri merkezi yine Turkcell tarafından açıldı. Ayrıca Türkiye’nin fiber seferberliği kapsamında, kaynakların verimli kullanılması ve adil rekabet ortamının sağlanması için ortak altyapı kurulması yönünde önemli adımlar atarak sektördeki oyuncularla görüşmelere başlandı.

@HandeArpaligil