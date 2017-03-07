Turkcell’in Gençleri Robot Üretiyor

Turkcell’in Zeka Küpü gençleri geleceğe yön veriyor

Turkcell, Zeka Küpü projesi kapsamında üstün ve özel yetenekli gençleri eğitim gördükleri TEVİTÖL ile işbirliği yapıp dünyayı değiştireceklere destek oluyor

Sosyal inovasyon alanında öncü adımlar atmaya devam eden Turkcell, şimdi de Zeka Küpü projesi kapsamında 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin üstün ve özel yetenekli gençlerine eğitim veren Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’yle (TEVİTÖL) işbirliğine gitti. 2016 yılında ‘Zeka Küpü’ projesiyle 7 bölgedeki BİLSEM’lerde okul sonrası eğitim gören özel yetenekli öğrenciler için teknoloji odaklı eğitim seferberliği başlatan Turkcell, bu seferberliğin bir sonraki adımı olarak projeyi TEVİTÖL’de hayata geçirdi.

Türkiye’nin geleceğine yön verecek ve dünyayı değiştirecek gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıran Turkcell, TEVİTÖL’ün ve öğrencilerin teknolojik tüm ihtiyacını karşılıyor. Turkcell proje dahilinde, sınıfların içerisini mobilyadan teknolojik donanıma kadar yenileyerek daha iyi bir eğitim ortamı sağlarken, fikrin ürüne dönüşüm sürecini de sağlayacağı danışmanlık ve eğitimler ile de destekliyor. Öğrenciler bu özel sınıfta hayata geçirmek istedikleri fikirleri 3 boyutlu modellemeyle tasarlayıp bir ürün olarak 3D yazıcıda üretebilecek, 3D çıktısını aldıkları bu ürünü elektronik devre tasarımı ve kodlamasını yaparak çalışır bir hale de getirebilecekler. Öğrenciler bu sayede 3 boyutlu tasarım ve elektronik programlama yapma imkanı bulabilecek, mobil uygulama geliştirip prototip de üretebilecekler.

@HandeArpaligil