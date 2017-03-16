Türkiye Cep Telefonuyla Konuşmada Kaçıncı

Cep telefonlarına yapışık yaşayanlar

Ulaştırma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye’de 2016 yılı sonu itibarıyla 11,08 milyon sabit telefon, 75,06 milyon mobil ve 62,2 milyonun üzerinde ise geniş bant internet abonesi bulunduğu ortaya çıktı. Interpress’in incelemesine göre, Türkiye’nin 426 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa’da en çok cep telefonuyla görüşme yapan ülke oldu. Ayrıca vatandaşlarımızı n ortalama en az bir mobil telefon hattına sahip olduğu tespit edildi.

Toplam mobil ses trafiğinin 240,7 milyar dakika, sabit ses trafiğinin 9,2 milyar dakika olduğu Türkiye’de en çok aranan kısa numaranın ise 182 Hastane Randevu numarası olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında sabit ve mobil şebekeden en fazla aranan ve aranılan ülkenin de Almanya olduğu belirlendi.

Aralık ayı sonu itibarı ile yaklaşık 51,7 milyon kişi 4.5G aboneliğine geçiş yaparken cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenleri n sayısı 19,2 milyon olarak gerçekleşti. Mobil geniş bant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 2,2 GByte seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 5,4 GByte oldu.

Hizmet alan mobil abonelerin yüzde 48,4’ünü ön ödemeli aboneler oluştururken, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının ise yüzde 51,6’ya çıktığı görüldü. Şubat 2017 tarihi itibariyle toplam 100.76 milyon mobil numara taşıma işlemi gerçekleştiği tespit edildi. Medya Takip Ajansı Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basında yaptığı araştırmaya göre mobil abone ile ilgili 4 bin 806 haber çıkarken, sabit hat aboneliği hakkında ise medyaya 3 bin 654 haber yansıdığı belirlendi. İnternet aboneliği konusunda da 3 bin 353 haber yer aldığı tespit edildi.

@HandeArpaligil