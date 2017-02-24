Türkiye’de Oyuncuların Sayısı 30 Milyonu Buldu

Türkiye’de oyun pazarı giderek büyürken oyuncuların sayısı 30 milyona ulaştı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital oyun pazarı büyük bir hızla gelişiyor özellikle de oyuncuların sayısı tahminlerin ötesinde bir hızla artmakta. Özellikle son dönemde oyunlara Türkçe dil desteğinin gelmesi ile birlikte Türk oyuncuların sayısının da bir hayli arttığı gözlemlendi. Dünya oyun pazarının 110 milyar dolar olduğu açıklanırken, bu pazarın 40 milyar dolarını ise mobil oyunların oluşturduğu tespit edildi. Türkiye’de ise oyun pazarının yaklaşık 600 milyon dolar seviyelerinde olduğu ortaya çıktı.

Medyaya yansıyan haberlere göre ülkemizde oyun oynayan kişi sayısı 30 milyona ulaşırken, bu sayının artmasının en önemli sebebinin ise özellikle mobil oyunların akıllı telefon ve tabletler sayesinde mekandan ve zamandan bağımsız olarak her yerde ve toplumun her kesimi tarafından oynanması olduğu tespit edildi.

Türkiye’de en çok oynanan online oyunlara bakıldığında ilk sırada League Of Legends adlı oyunun olduğu görülüyor. Bu oyunu Counter Strike ve Minecraft takip ediyor. Dördüncü sırada Wolfteam yer alırken, beşinci ise Metin 2 şeklinde sıralanıyor. Medyada çıkan haber sayılarına bakıldığında ise Medya Takip Ajansı Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basında yapmış olduğu araştırmaya göre, yılbaşından bu yana bilgisayar oyunları hakkında medyaya 16 bin 987 haber yansırken, mobil oyunlar ile ilgili ise 7 bin 889 haber çıktığı tespit edildi.

@HandeArpaligil