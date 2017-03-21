Türkiye Drone Liginin İlk Etap Yarışı Yapıldı

TÜRKİYE DRONE LİGİ TV PROGRAMI İLE EKRANLARDA 18 MART’TA YERİNİ ALDI

Modern teknolojinin sporu olarak adlandırılan drone yarışları, Türkiye Drone Ligi , 18 Mart Cumartesi günü TV8,5’da ilk programı ile izleyici ve drone severler ile buluştu. Türkiye’de ilk kez düzenlenen Türkiye Drone Ligi’nin birinci etap yarışı, 11 Mart günü Bilim ve Teknoloji Haftası’nda KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşti.

Türkiye Drone Ligi, Drone ve Drone Sporunu geniş kitlelere yaymak misyonu ile yola çıktı. Sadece drone yarışçılarını değil tüm drone sevenlerin bir araya gelebileceği platformlar yaratmayı hedeflemekte. Tv programında da Türkiye Drone Ligi, drone u anlatmakla başladı. Yeni bölümlerde kıyasıya mücadeleleri de izleyiciler ekranlarda görecek. Bununla birlikte drone ların yapılışı teknikleri ve pilotların eforları da karnaval havasında süregelen bir gün ile ekranlara aktarılıyor.

Türkiye Drone Ligi yalnızca yarış düzenleyen bir kurum değil aynı zamanda eğitimler için TDL akademisi olan meraklılarının uygun fiyat ve koşullarla drone ve parçalarına ulaşabileceği TDL satış cornerları, yarışçıların ve drone severlerin ücretsiz olarak kullanabilecekle ri mahalli TDL pistleri olan, her yarış için ayrı dizayn edilmiş TDL marka ürünleri hazırlayan ve tüm mecralarda TDL’nin tanıtımını planlayan bir kurumsal yapıdır.

Türkiye Drone Ligi, ülkemizde drone teknolojisinin gelişimine katkı sağlamak için Türkiye’nin prestijli üniversitelerind en biri ile iş birliği yaparak öncelikle TDL yarış droneları üretimine başlıyor. Dronelar ile ilgili ar-ge çalışmalarının yanı sıra drone pilotluğu ile ilgili eğitimlere de başlanacaktır.

@HandeArpaligil