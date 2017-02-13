Türkiye Girişimcilik Açısından Nasıl?

Girişimcilik Ekosistemi

Her yıl dünya girişimcilik ekosisteminin önde gelen oyuncularını bir araya getiren Dünya Melek Yatırım Forumu, 13 – 14 Şubatta İstanbul’da gerçekleşiyor.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Forum, 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcıyı ve girişimcilik ekosisteminin önemli isimlerini ağırladı. Forum’da, ana konuşmacı olarak yer alan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, kurumların melek yatırımcılar ve girişimcilerle yapacakları iş birliklerinin gerek yerel ekonomilerde, gerekse küresel piyasalarda yaratacağı olumlu etkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye’deki girişimcilik potansiyeline de dikkat çeken Doany şunları söyledi:

“Melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar, yenilikçi fikirlere yaptıkları yatırım ve sağladıkları desteklerle yeni iş alanlarının doğmasında ve bu alanlarda yaratılan ek istihdamla birlikte ülke ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynuyorlar. Hükümetin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına attığı adımlar ve sağladığı vergi teşvikleri neticesinde Türkiye, cazip bir girişimcilik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Kurumların girişimlerle yaptıkları iş birlikleri, kurumlara müşterilerinin her geçen gün daha da farklılaşan ihtiyaçlarına en yenilikçi ürün ve hizmetlerle cevap verebilme gücü sunarken, girişimlere de iş fikirlerini kurumsal bir gücü arkalarına alarak hayata geçirebilme imkanı sağlıyor. Kurumsal yatırımcıların, girişim sermayesi fonlarına kıyasla daha hızlı ve daha esnek olduğunu düşündüğümüzde ülke ekonomisine katkı sağlamada da etkin olduklarını söyleyebilirim.

Melek yatırım ağları ve kurumsal yatırımcılar, girişimlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirilebilmeleri için ihtiyaç duydukları sermaye ve bilgi birikimine; sermaye sahiplerinin de yatırım yapmak için cazip iş fikirlerine ulaşmaları açısından ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip. Kendi kişisel tecrübemden yola çıkarak kurumsal yatırımcılara en önemli tavsiyem açık fikirli olmaları ve daha az bildikleri alanlara yatırım yaparak yeni bakış açıları ile büyümeye odaklanmalarıdır.” dedi.

Doany sözlerine şöyle devam etti:

“Biz de Türk Telekom olarak inovasyonu tüm işlerimizin merkezine koyuyoruz ve girişimcilik ruhunu çok önemsiyoruz. Girişim hızlandırma programımız Türk Telekom PİLOT sayesinde 2013’ten beri birçok yenilikçi iş fikrine sağladığımız nakit desteği ve yönetimsel bilgi birikimi ile ekosistemin gelişmesine katkıda bulunuyor olmaktan gurur duyuyoruz”

@HandeArpaligil