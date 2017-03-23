Türkiye Hangi Konuda ilk Sırada?

Visa tarafından yapılan “2016 Dijital Ödemeler Araştırması”nda Türkiye 19 Avrupa ülkesi arasından sıyrılarak ilk sırada yer aldı. Türkiye’den araştırmaya katılanların %91’i parasını yönetmek ve ödeme yapmak için bir mobil cihaz kullandığını söylerken, %74’ü ödemelerini düzenli bir şekilde mobil cihazlar üzerinden yaptığını belirtti.

Visa’nın Eylül ayında 19 Avrupa ülkesinde 36 binden fazla tüketici ile online olarak yaptığı “2016 Dijital Ödemeler Araştırması”, tüketicilerin dijital ödemelere ilişkin alışkanlıklarının bir yıl içinde nasıl büyük bir değişim gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa’da ödemelerini düzenli olarak mobil cihazlarla yapan tüketicilerin sayısı son bir yıl içinde 3 kat artarak %18’den %54’e çıktı. Mobil cihaz üzerinden hiç ödeme yapmadığını belirten kişilerin oranı ise son bir yılda %38’den %12’ye indi.

Akıllı telefon ve tabletlerin ödemelerde tercih edilmesinde de Türkiye öne çıkıyor. Türkiye’de akıllı telefonu olan mobil ödeme kullanıcılarının %51’i, akıllı telefonunu haftada birden fazla kez mobil ödemelerde kullandığını belirtiyor. Bu oran Hollanda’da %45 iken Slovenya’da %19. Tablet kullanımında da Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Türkiye’de mobil ödemelerin %43’ü tablet üzerinden gerçekleşirken, Hollanda %35, Avusturya %22 ve Slovenya ise %18 ile Türkiye’yi takip ediyor.

Araştırmaya Türkiye’den katılan kullanıcıların %60’ı, mobil cüzdanlarına en az bir kart kaydettiklerini belirtiyor. Kaydedilen kart tipi yaşa göre farklılık gösteriyor. Gençler kredi kartının yanı sıra banka kartını da tercih ederken, yaş aralığı arttıkça daha ağırlıklı kredi kartı tercihi ortaya çıkıyor. 18-24 yaş aralığının %33’ü sadece banka kartını cüzdanına kaydederken, bu oran 45-64 yaş aralığında %14’e düşüyor.

Araştırma temassız teknolojisini kullananların yeni ödeme yöntemlerini kullanmaya daha yatkın olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl günlük ödemelerini temassız kartla yaptığını söyleyenlerin oranı %36 iken, bu yıl bu oran %52’ye yükseldi. Temassız kart kullanıcılarının %52’si bir mağazada ödeme yöntemi olarak mobil cihaz kullanmayı düşünürken, temassız kart kullanıcısı olmayanların sadece %32’si bu konuda istekli davranıyor.

@HandeArpaligil