Türkler Hangi Konuda Avrupa’lıları Geçti?

Türkler yeni teknolojilere daha mı çabuk adapte oluyor?

Türkler aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle ortalama 257 dakika cep telefonu görüşmesinin yapıldığı Avrupa’da liderliğini sürdüğü belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, ülkemizde toplam 74,5 milyon mobil abone bulunduğu saptandı. Mart sonu itibarıyla yaklaşık 66 milyona ulaşan 3G abone sayısı, Nisan ayında 4,5G’nin hayata geçmesiyle 23,5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısının ise 45,7 milyon olduğu tespit edildi.

Sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil hatlardan, 2,1 milyar dakikasını ise sabit telefonlardan yapılan görüşmelerin oluşturduğu ortaya çıktı. Buna göre, Türkiye, cepten görüşmede en yakın takipçileri Fransa, İsveç ve Norveç ile aradaki farkı iyice açarak zirvedeki yerini korudu. Tüm bu yaşanan gelişmelerin medyada da sıkça yer bulduğu görüldü. Interpress’in araştırmasına göre, yazılı basında yılbaşından bu yana mobil telefonlar ile ilgili 2 bin 614 haber çıkarken, mobil aboneler ile alakalı ise yazılı basına toplam 1.013 haber yansıdığı belirlendi. Bu yıl içinde hayatımıza giren 4,5G hakkında yazılı basında 8 bin 228 haber yer alırken, 3G ile ilgili ise çıkan haber sayısı 5 bin 103 olarak tespit edildi.

@HandeArpaligil