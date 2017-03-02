Türklerin Şaşırtan Seyahat Tercihleri

Türklerin tatil tercihleri eşleri?

Seyahat sitesi momondo’nun yaptığı bir araştırmaya göre 2017’de Türklerin eşli seyahat tercihleri Avrupa’daki ülkeler arasında en yüksek seviyede olacak. En az tercih edeceğimiz seçenek ise kaynanalarımızın dahil olduğu seyahatler olacak

Seyahat sitesi momondo , her yıl yaptığı ilginç araştırmalara bir yenisini daha ekledi. Firmanın Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 23 ülkede gerçekleştirdiği 2017 Uluslararası Seyahat Araştırması’nın ilk bölümünde, katılımcılara “En çok kiminle seyahat etmeyi tercih ediyorsunuz” sorusu yöneltildi. Yaş, cinsiyet ve ülke karşılaştırmaları da içeren araştırmanın en ilginç sonuçları şöyle:

Listenin ilk sırasında yüzde 78’le eş ya da sevgiliyle seyahat yer alıyor. Bu orana göre Türkler, Avrupa’da eşleriyle gezmeyi en çok seven turist grubu konumunda. Dünya genelinde ise Çinliler’in ardından ikinci sırada yer alıyoruz. Üçüncü sırada yüzde 76’yle İspanyollar yer alırken, eş ya da sevgiliyle seyahati en az tercih eden ülke yüzde 56’yle Finlandiya. Diğer yandan bu sonuçlar, momondo’nun geçen yıl yaptığı başka bir araştırmanın sonuçlarını da doğruluyor. Söz konusu araştırmada, Avrupa’da eşinin ya da sevgilisinin kendinden başka biriyle seyahat etmesine en çok karşı çıkanların Türkler olduğu belirlenmişti.

İkinci sırayı yüzde 51’lik oranla iki farklı tercih paylaşıyor; çocuklarla seyahat ve arkadaşlarla seyahat. Türkiye’de çocuklarla birlikte tatile çıkmayı en çok seven grup olan 36-55 yaş grubuyken, arkadaşlarla seyahati en çok 18-22 yaş grubundakiler tercih ediyor. Arkadaşlarla seyahati en çok seven ülkeler arasındaysa Romanya ve Norveç’in ardından dünya üçüncüsüyüz.

Ebeveynlerle seyahat, yüzde 35’lik oranla listenin üçüncü sırasında. Bu seçeneği en çok tercih edenlerse 18-22 yaş arasındaki gençler. Diğer yandan kadınlar özelinde incelendiğinde, ebeveynlerle seyahat oranının yüzde 38’e kadar çıktığı görülüyor. Türkiye bu alanda da Çin’in ardından dünya ikincisi konumunda.

Kardeş, hala, amca, dayı gibi diğer aile üyeleriyle seyahati seçenler, yüzde 19’la dördüncü sırada yer alıyor. Bu tatil türü, kadınlar arasında daha popüler. Ayrıca 23-35 yaş grubundakiler de aile üyeleriyle seyahati daha çok tercih ediyor. Yakın akrabalarla seyahati en çok sevenler ise yüzde 25’lik oranla Brezilyalılar.

Beşinci ve son sırayı ise yüzde 5’lik oranla yalnız gezmek ve kaynana-kayınpederle gezmek seçenekleri paylaşıyor. Üstelik konu eşinizin ailesiyle seyahat etmek olduğunda, oranlar yaş grupları, cinsiyetler ya da ülkeler arasında büyük farklılık göstermiyor. Başka bir deyişle dünyada hiçbir ülkenin vatandaşları, kaynanasıyla ya da kayınpederiyle seyahate çıkmak istemiyor!

@HandeArpaligil