TWINWash Tüm Alışkanlıklarınızı Değiştirebilir

LG, son model TWINWash™ ile tüm dünyanın çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor

LG Electronics’in en yeni çamaşır makinesi LG TWINWash™, ikinci çeyrek dönem içinde Türkiye’deki kullanıcılarla buluşacak.

LG Electronics, en son model inovatif kıyafet bakım sistemlerini Innofest 2017 etkinliğinde iş ortakları ve distribütörlerine tanıttı. LG’nin kıyafet bakım teknolojileri serisinde yer alan yeni LG TWINWash™ çamaşır makinesi, sahip olduğu yenilikçi teknoloji ile çok daha az bir zamanda çok daha fazla çamaşırı yığınını yıkayabiliyor. LG TWINWash™, 2017’nin ilk çeyrek dönemi içinde birçok yeni pazarda piyasaya çıkacak.

Tam boy önden yüklemeli çamaşır makinesiyle alt kısımda yer alan mini yıkama bölmesini birleştiren LG TWINWash™, kullanıcıların iki farklı çamaşır yığınını aynı anda yıkayabilmelerine imkan veren eşsiz bir tasarıma sahip.LG TWINWash™, devrim yaratan tasarımıyla birlikte birçok yeni çamaşır yıkama seçeneğini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Güçlü ana çamaşır yıkama bölmesi asıl çamaşır grubunu yıkarken, mini yıkama bölmesi ise farklı bir yıkama programı için ayarlanabiliyor. Bu sayede çamaşır makinesini tamamen doldurmayı beklemeden daha küçük boyutlu çamaşır grupları yıkanabiliyor. Mini yıkama bölmesi ise özel bakım gerektiren iç çamaşırları ya da bebek giysileri gibi narin ve özel parçalar için özel yıkama seçenekleri içeriyor.

LG TWINWash™, sahip olduğu inovatif süspansiyon sistemiyle, güçlü ve güvenilir bir performans sunuyor. Eş zamanlı temizliği mümkün kılan Inverter Direct Drive motor ve çok daha gelişmiş bir yıkama performansı için 6+ motion teknolojisi gibi sıra dışı özelliklere sahip olan LG TWINWash™, çamaşır yıkama işlemini kökünden değiştirmek için yeniden tasarlandı. Geliştirme süreçlerinde rahatlığı en yüksek seviyeye çıkarmaya odaklanarak geliştirilen LG TWINWash™, sahip olduğu büyük kapasite ve geniş cam kapağı sayesinde herhangi bir güçlük çekmeden büyük çamaşır gruplarının makineye yerleştirilmesini ve makineden boşaltılmasını sağlıyor.

Üst kalite bir zarafet ve tasarıma sahip olan LG TWINWash™, kapısında yer alan kontrol paneli, daha yüksek bir noktada rahat bir açıyla konumlandırılmış kapısı, girintili ve geniş deterjan haznesiyle birlikte oldukça ergonomik bir dokunma ve kullanım hissi yaratıyor. Aynı zamanda SmartThinQ uygulaması sayesinde kullanıcılar istedikleri zaman ve istedikleri yerden LG TWINWash™’u kontrol edebiliyorlar.

@HandeArpaligil