Twitter 24 Saat Canlı Yayın Yapmayı Planlıyor

Reklam ve gelir konusunda bir çok sıkıntı çeken Twitter canlı yayın platformu olarak ön plana çıkarak bir şeyler yapmayı amaçlıyor.

Twitter COO ve CFO’su Anthony Noto yaptığı açıklamada platform üzerinden haber, spor ve eğlence konularında 7 gün 24 saat canlı yayın yapmayı planladıklarını belirtti. Noto bu yayının ne zaman başlayacağını belirtmedi ancak bir çok şey üzerinde çalıştıklarını ve günü yayınlarla dolduracaklarını açıkladı.

Yayınla ilgili çok bir detay verilmedi ancak zamanlama oldukça manidar. Geçtiğimiz ay platform NFL’in gece maçlarının yayın haklarını Amazon’a kaybetmişti. Amazon bu hakları 50 milyon dolara aldı.