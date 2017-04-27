Twitter Kullanıcı Kazanıyor Ancak Para Kaybediyor

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Twitter’ın hisseleri 2013 yılında halka açıldığından beri giderek düşüyor ve henüz bu tabloyu değiştirebilecek bir gelişme yaşanmadı.

Twitter’ın şu anda hisseler 14$ ile tüm zamanların en düşüğüne gerilemiş durumda ancak şirketin değeri %10 civarında arttı. Çünkü platformun kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz çeyrekte Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısı %12 artarken geliri %1 gerilemişti. Toplam büyüme oranı ise geçen yıla göre %48 düştü. Bu tablo reklam verenlerin artık platformu bir cazibe merkezi görmediği şeklinde açıklanabilir. Diğer taraftan Instagram reklam konusunda sürekli olarak büyümeye devam ediyor.

twitter

Bu çeyrekte de aynı dinamik devam etti. Kullanıcı sayısı %14 arttı ancak gelir 548 milyon$’a geriledi. Geçen yıla göre bu %8’lik bir küçülme anlamına geliyor. Şirket hala daha kar etmekte zorlanıyor.

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