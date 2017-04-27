Twitter Kullanıcı Kazanıyor Ancak Para Kaybediyor

Twitter’ın hisseleri 2013 yılında halka açıldığından beri giderek düşüyor ve henüz bu tabloyu değiştirebilecek bir gelişme yaşanmadı.

Twitter’ın şu anda hisseler 14$ ile tüm zamanların en düşüğüne gerilemiş durumda ancak şirketin değeri %10 civarında arttı. Çünkü platformun kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz çeyrekte Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısı %12 artarken geliri %1 gerilemişti. Toplam büyüme oranı ise geçen yıla göre %48 düştü. Bu tablo reklam verenlerin artık platformu bir cazibe merkezi görmediği şeklinde açıklanabilir. Diğer taraftan Instagram reklam konusunda sürekli olarak büyümeye devam ediyor.

Bu çeyrekte de aynı dinamik devam etti. Kullanıcı sayısı %14 arttı ancak gelir 548 milyon$’a geriledi. Geçen yıla göre bu %8’lik bir küçülme anlamına geliyor. Şirket hala daha kar etmekte zorlanıyor.