Uber’den İlginç Kampanya

Uber’den İstanbul’luları şaşırtan hediye

Geçtiğimiz yıl Türkiye de dahil bir çok ülkeye atılım yapan Uber’den bölgesel ama çok etkili kampanyalar görmeye devam ediyoruz.

Şehirleri daha ulaşılır kılma vizyonuyla yola çıkan Uber, 2017’de de kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kampanyalardan en yenisi İstanbul Anadolu Yakası’nda güvenli, hesaplı ve konforlu ulaşım isteyenler için. Ocak sonuna kadar hafta içleri Anadolu Yakası’nda başlayan veya biten uberXL yolculukları yüzde 50 indirimli olacak.

Şehir içi yolculuklarda hem daha güvenilir hem de konforlu ulaşım seçenekleri sunan gerekli lisanslara sahip uberXL araçlarla Anadolu Yakası’nda da büyümeye devam ediyor. Yeni kampanya boyunca 31 Ocak 2017 gün sonuna kadar hafta içlerinde uberXL ile Anadolu Yakası’nda başlayacak ve bitecek yolculuklar 6.50 TL’den başlayan fiyatlarla %50 indirimli olarak gerçekleşebilecek.



Kampanya ile Uber artık otopark ücretlerinden dahi daha ucuz. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların tek yapması gereken ise ANADOLU50 promosyon kodunu hesaplarına tanımlamak. Ayın bitmesine on gün kala bence bu kampanyadan siz de faydalanın.

Kampanya Koşulları:

Promosyon sadece Anadolu Yakası’nda başlayan veya Anadolu Yakası’nda biten yolculuklar için geçerlidir.

Promosyon kullanıcı başına 2 adet uberXL yolculuğunda geçerlidir.

Promosyon sadece Pazartesi 00:01 – Cuma 23:59 saatleri arasında tamamlanan, hafta içi yolculuklarında geçerlidir.

Promosyon 31 Ocak 2017 gün sonuna kadar geçerlidir.

Yolculuk başına uygulanabilecek maksimum indirim miktarı 30 TL ile sınırlıdır.

@HandeArpaligil