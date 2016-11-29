Uçarken İnternet Keyfi

-
88.700 kez görüntülendi
Paylaş
uçakta-internet

Uçarken maillerinizi okuyun

Internet erişiminin her an her yerden yapılabilirken buna tek dahil olmayan uçaklardı. Uçarken internet işlemlerini yapmak gelecek sene mümkün olacak.

CNN Kanalından Cinsel Yayın
uçarken-wifi
WiFi hizmeti olan bazı uçaklarda uçarken internet hizmeti alabiliyorsunuz ama çoğunlukla bu hizmet tüm uçak için mevcut olmuyordu. Gelecek sene itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde, uçaklarda 75 megabite kadar internet hizmeti alınabilecek. Türkiye’de de buna yakın bir hizmet olacağı söyleniyor. S Bant havacılık projesi kapsamında uçaklarda maksimum 75 megabite internet hizmeti verilecek. Türkiye de bu projeye dahil olmayı planladığı için şimdiden Türksat ve Inmarsat çalışmalara başladılar. Eminim ki AB ülkeleriyle aynı zamanda Türkiye’de de bu hizmet sunulmaya başlanacaktır.

@HandeArpaligil

  • Tolga Kahraman

    İşin içinde Türk telekom var ise ben ona internet keyfi değil de eziyeti derim… Daha Bandırma feribotunda wifi ye bağlanabilmek mümkün olmamışken, Uçakta wifi ha… Güldürmeyin beni… Adamlar fiber internet deyip 4,5g reklamı yapıyorlar… Fiber kablo olduğuna göre, herkezin cep telefonuna kablo döşeyecekler sanırım… Yandaş olsun diye teknoloji özürlüleri bir araya getirmek anca geri götürür bizi… Bu arada o hayvanat bahçesi müdürü halen Tübitak ın başında mı..? :)))