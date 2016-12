Uçarken İnternet Keyfi

Uçarken maillerinizi okuyun

Internet erişiminin her an her yerden yapılabilirken buna tek dahil olmayan uçaklardı. Uçarken internet işlemlerini yapmak gelecek sene mümkün olacak.

WiFi hizmeti olan bazı uçaklarda uçarken internet hizmeti alabiliyorsunuz ama çoğunlukla bu hizmet tüm uçak için mevcut olmuyordu. Gelecek sene itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde, uçaklarda 75 megabite kadar internet hizmeti alınabilecek. Türkiye’de de buna yakın bir hizmet olacağı söyleniyor. S Bant havacılık projesi kapsamında uçaklarda maksimum 75 megabite internet hizmeti verilecek. Türkiye de bu projeye dahil olmayı planladığı için şimdiden Türksat ve Inmarsat çalışmalara başladılar. Eminim ki AB ülkeleriyle aynı zamanda Türkiye’de de bu hizmet sunulmaya başlanacaktır.

@HandeArpaligil