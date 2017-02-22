Ücretsiz Robot Programlaması Eğitimi

Universal Robots, Universal Robots Akademi’yle robot programlaması için ücretsiz online eğitim programı başlattı

Bu ücretsiz eğitim programı ile insanlarla işbirliği yapan robot programlaması gerçek robot parçaları kullanılmaksızın sanal ortamda gerçekleştirilebiliyor. Artık “cobot” konseptini öğrenmek isteyen herkes Universal Robots Akademisi’ne giriş yaparak temel programlama becerilerine hakim olacak bilgileri alabilecek.

Universal Robots kurucusu ve CTO’su Esben Østergaard, bu kapsamda bir robot eğitim müfredatının sektör için alışılmadık olduğunu söylüyor. Østergaard sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu bizim için uzun dönemli bir yatırım. Bizim robot okuryazarlığını ve “cobot”ların hayatımıza girişlerini hızlandırmayı artırmak istememizin nedeni sadece üretimi en iyi haline getirmekle ilgili değil. Üretim sektöründe elimizdeki tüm imkanlarla kapatmamız gereken giderek büyüyen bir yetenek boşluğuyla karşı karşıyayız. Bu doğrultuda tecrübe yaratmayı kolaylaştırma ve robotlarımıza erişim önemli bir adım. Eğitim sektörünün müfredatlarında Akademi modüllerine aktif bir şekilde yer vermesi bizleri heyecanlandırıyor.”

ABD’deki en büyük ve en kapsamlı robotik eğitim merkezi olan Ohio’daki RAMTEC kariyer merkezi modülleri kullanan okullardan biri. Böylece merkezde eğitim gören öğrenciler Universal Robots’un “cobot”larıyla tanışıyorlar.

Online eğitim modülleri İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Çince olarak, UR robotları için gerekli olan temel programlama eğitimlerini oluşturan 6 e-öğrenme modüllerini içeriyor. Bunun içerisinde uç uyarıcılar eklenmesi, I/Os bağlanması, temel programların yaratılmasının yanı sıra cihazların kurulumu ve güvenlik bölgeleri de yer alıyor. Universal Robots, yeni Akademi modüllerine ek olarak ayrıca şirketin destek sitesinden ücretsiz simülatör ve diğer online kaynaklara erişim imkanı sunuyor. Böylece öğrenciler herhangi bir kullanıcı lisansına sahip olmadan bilgileri indirerek kullanabiliyor.

@HandeArpaligil