UPS Drone Teslimat Uygulaması Testinde

UPS, teslimat aracının üzerinden havalanabilen drone ile teslimat uygulamasını test ediyor

UPS tarafından teslimat aracından havalanıp paketi teslim ettikten sonra araç seyir halindeyken tekrar araca geri dönen teslimat uygulaması test ediliyor.

UPS bu testi, Ohio merkezli batarya elektrikli araç ve drone geliştiricisi Workhorse Group ile Tampa, Florida’da gerçekleştirdi. Testte, Workhorse tarafından üretilen drone ve UPS’in teslimat aracı kullanıldı.

ORION, UPS’in Entegre Yol Optimizasyon ve Navigasyon Yazılımı, bir yıl boyunca sürücü başına günde sadece 1,6 km daha az mesafe kat edilmesi UPS’in 50 milyon ABD dolarına kadar tasarruf etmesini sağlayabilir. UPS’in her gün yollarda çalışan 102.000 teslimat kuryesi var. Her bir teslimatı tamamlamak için gereken süre ve araç masrafları düşünüldüğünde kırsal teslimat güzergahları en maliyetli güzergahları oluşturur. Bu testte, sürücü bir teslimat için yoluna devam ederken, drone başka bir teslimat yapmaktadır. Bu, UPS’in gelecekte drone’lar için öngördüğü olası bir görevdir.

Pazartesi günü yapılan testte kullanılan drone, HorseFly UAV Teslimat sistemiydi. Bu ürün, Workhorse’un elektrikli/hibrid teslimat arabalarıyla tamamen entegre ve yüksek verimliliğe sahip bir oktokopter teslimat drone’udur. Drone, teslimat aracının üstüne yerleşir. Drone’un altına takılmış bir kafes, teslimat aracının tepesinde bulunan bir kapaktan aracın içine uzanır. Aracın içindeki UPS kuryesi, kafesin içine paketi bırakır ve dokunmatik ekrandan bir düğmeye basarak drone’u önceden belirlenmiş bağımsız bir güzergah üzerinden adrese gönderir. Batarya ile çalışan HorseFly, teslimat aracının üstüne yerleştiğinde şarj olur. 30 dakika uçuş süresine sahiptir ve 4 kg ağırlığa kadar olan paketleri taşıyabilir.

UPS, drone’lar dahil olmak üzere otomasyon ve robot teknolojilerini yıllardır test ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında UPS, Beverly, Massachussetts’ten Atlantik kıyısının yaklaşık 5 km açığında acil ihtiyaç duyulan bir ilaç için deneme amaçlı bir teslimat gerçekleştirdi. UPS ayrıca, hayat kurtaran kan ve aşıları, Ruanda’nın ulaşılması güç kesimlerine ulaştırmak için üçüncü parti kuruluşlarla işbirliği yaptığı insani yardım çalışmalarında da drone’lardan önemli ölçüde faydalanmaktadır. UPS ayrıca, depolarında bulunan yüksek raflarda envanter kontrolü yapmak için de drone’ları kullanmakta.

Önceki tüm testlerin aksine, son yapılan UPS drone testi drone’ların gündelik operasyonların bir parçası olarak acil olmayan eve teslimatların yapılmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Geçtiğimiz yıl, ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), drone’ların belirli ticari amaçlarla kullanılmasına olanak tanıyan insansız küçük hava aracı sistemi kurallarını yayınlayarak gelecekte uygulamaların kapsamının genişletilmesinin önünü açmıştır. UPS, FAA’in drone danışma kurulunda görev yapmak üzere kilit paydaşların arasından seçilmiş 35 şirketten biridir. Kurul, Ulusal Hava Sahası Sistemi içerisinde emniyetli ve güvenli kullanıma olanak tanıyacak kilit öneme sahip drone entegrasyon sorunları konusunda FAA’e öneriler sunacak.

@HandeArpaligil