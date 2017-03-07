üstün Kamera Performanslı Huawei P9 Lite 2017

HUAWEI P9 LİTE 2017’deki Üstün Fotoğraf Performansı

Huawei, estetik tasarım, düşük ışıkta üstün kamera performanslı, geliştirilmiş selfie özellikli HUAWEI P9 Lite 2017’yi, Türkiye pazarında satışa sunuyor.

Huawei P serisinin tasarım ve teknolojiyi ön planda tutan üstün özellikleriyle, birçok göz alıcı işlevi bir arada sunan akıllı telefonu Huawei P9 Lite 2017, 8MP ön kamerasının sağladığı mükemmel selfie özelliği, geliştirilmiş parmak izi tanıma özelliği ve üstün ses kalitesiyle göz dolduruyor.

Huawei P serisinin değişmez unsurlarından biri olan minimalist tasarım yaklaşımı, P9 Lite 2017’de de yoğunlukla hissediliyor. İnce ve kavisli gövde yapısı, daha detaylı hale getirilerek, renkler, pürüzsüz yüzey dokusu ve kullanılan parlak cam materyalle birlikte, dikkat çekici bir uyum içerisinde tasarlandı. P9 Lite 2017’nin 7,6 mm. gövde ve 2,02 mm. ekran kenar inceliği, matematiksel bir işçiliği ortaya koyarken, ergonomiden de ödün vermiyor.

P9 Lite 2017’nin 5,2 inç Full HD ekranı tüm görsel ihtiyaçlar için ideal bir kullanım sunuyor. Pil dahil 147 gram ağırlığı, göz alıcı parlaklığı ile minimal kasa boyutlarıyla oldukça hafif bir akıllı telefon P9 Lite 2017, tasarımı ve üstün performans özellikleriyle kullanıcılarına en iyi mobil deneyimi yaşatmaya hazır.

Huawei Orta Asya ve Kafkasya Başkan Yardımcısı Selçuk Mirza “Huawei olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da büyümeye devam ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda toplam marka deneyimi bizim için büyük bir önem taşıyor. Üründen satış sonrasına eksiksiz bir hizmet anlayışı sunmak önceliğimiz. Amacımız, Huawei’yi tercih eden tüketicilere kusursuz bir cep telefonu deneyimi yaşatmak ve bir sonraki tercihlerinin yine Huawei markasından yana olmasını sağlamak. Pazara yeni sunduğumuz P9 Lite 2017 modelimiz de bu anlayışın başarılı yansımalarından biri.” dedi.

Yeni nesil Pro modundaki 12MP arka kamera ile güçlendirilen P9 Lite 2017, 27 mm geniş açı özellikli, f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 katmanlı lensi ve gelişmiş görüntü sensörlü kamerası ile kristal berraklığında fotoğraflar için tasarlandı. 8MP ön kamerası ile kusursuz selfieler çekilebilmesini sağlarken, yüz tanıma, seçilen kişiye odaklanma ve güzellik filtresi ile mükemmel selfie kareleri yakalıyor. Yüksek ASA değerleri ile düşük ışıkta da performanstan ödün vermeyen cihaz, gece selfielerindeki başarısıyla da iddialı. Ön kamerada bulunan Panoroma modu geniş açılı fotoğraflarda en iyi sonucu verirken, “Yemek modu” ile çekilen yemek fotoğrafları sosyal medya paylaşımlarında fark yaratıyor.

Yüksek performansı ile ön plana çıkan Huawei P9 Lite 2017, gücünü Kirin 655, 8 çekirdekli çipinden alıyor. 3GB RAM’e sahip olan cihaz ayrıca 128 GB’ye kadar microSD kart desteği sunuyor. 3000 mAh pil gücü ile kullanıcılarını uzun Depolama：3GB RAM /16GB EMMC Flash Micro-SD, 128GB’ye kadar saatler boyunca yarı yolda bırakmıyor. Yeni nesil parmkizi özelliği ile önceki nesil akıllı telefonlara göre %40 daha hızlı parmak izi tanıma özelliğine sahip.

Huawei P9 Lite 2017, şık ve genç tasarımı, geniş ekranı, güçlü performansı, geliştirilmiş güvenlik ve kamera özellikleri ve uygun fiyatı ile kullanıcılar ile buluşmaya hazır.

@HandeArpaligil