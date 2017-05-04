Valve, Steam’e Günde 75.000 Kişinin Başvurduğunu Açıkladı

Valve bugün Steam’e dair şeffaflık raporunu açıkladı ve platformun müşteri hizmetlerinin neden bu kadar geç geri dönüş yaptığı belli oldu.

Valve zaman zaman Steam’in müşteri hizmetlerini her zaman daha iyi bir hale getirmeye çalıştıklarını açıklıyor. John McCaskey blog gönderisinden yaptığı açıklama ile sürekli olarak daha fazla çalışan işe aldıklarını ve destek kanallarını sürekli olarak geliştirdiklerini belirtti.

Şirket Steam’e dair bazı bilgileri paylaştı ve bunların arasında Steam’e gelen günlük ortalama 75.000 yardım isteği de yer alıyor. Bu isteklerden yaklaşık olarak 8000 kadarı bir sonraki güne sarkıyor. Şubat ayının başında bu miktar 50.000 civarındaydı.

Bu isteklerin büyük çoğunluğu oyun iadesi konusunda. İkini sırada ise hesap güvenliği yer alıyor. Bu sayıların düşmesinde Steam Guard ve diğer güvenlik eklentileri başrole sahip. Her oyun iadesi isteğine ortalama iki saat civarında geri dönüş yapılıyor. Ancak bu sürenin 1.83 güne çıktığı da oluyor.