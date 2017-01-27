Vampirler Geçidinde Kuzgunların Yükselişi

Yeni devir kuzgunların yükselişi

Netmarble heyecan verici mobil aksiyon RPG Evilbane’e ismi Kuzgunların Yükselişi olan yeni bir Macera bölgesi eklendiğini duyurdu. Ayrıca Vampirlerin geçidinde yarıyıl tatiline özel bazı ilginç sömestr etkinlikleri düzenleyeceği müjdeledi.

Oyuna eklenen Vampir Geçidi adlı yeni bölgede, özel hücum saldırısı ve zayıflatıcı bağışıklığı yeteneklerine sahip seyrek canavarlar bulunacak. Bu bölgeyi keşfeden oyuncular ise Efsanevi Kemer ve Aksesuar ile Epik Pelerin gibi bazı eşyalar elde edebilecek.

Hikaye Sezon 3’ün çok daha etkileyici olaylara sahne olacak olan 13 ve 14. bölümleri de açıldı. Bu iki bölümden de sırasıyla Efsanevi Kolye Seçici ve 40 Cennet Taşı kazanma imkanı bulunuyor. Bunlara ek olarak, EvilBane‘in karakter seviye sınırı 55’ten 56’ya yükseliyor ve bu yeni seviyeye ulaşanlara Destansı Popüler Aksesuar Seçici hediye ediliyor.

Netmarble, yeni bölüm güncellemesi kutlamak amacıyla 20 Ay Küresi biriktiren oyunculara Destansı Popüler Ekipman Seçici, yeni bölüm Vampir Geçidi’ndeki dört bölüm baş düşmanı yenenlere ise Epik Silah Ay Küresi verecek.

Oyuncuların ekipman geliştirmesini desteklemek için düzenlenecek olan bir diğer etkinlikte, ekipmanlarını birleştiren, seviyelerini arttıran veya limit kıran oyunculara, farklı seviyelerde olabilecek özel bir eşya olan Ay Küresi Seçici ve ekipmanlarının özelliklerini üç kere değiştirenlere Epik Ay Küresi hediye edilecek. Bu heyecan dolu mobil oyunu App Store veya Google Play Store’dan yükleyebilirsiniz.

@HandeArpaligil