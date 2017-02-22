Veri Depolama ile Dijital Geleceği Yakalayın

Veri depolama konusuna yapılan yatırımlar artıyor

İşletmeler, sürekli artan ve en değerli varlıkları olan bilgileri için en uygun veri depolama çözümlerini arıyor. Güvenli, bulut destekli ve kullanımı kolay depolama çözümleri, kurumların rekabet ortamında avantaj elde etmelerini sağlıyor.

Veriye kesintisiz ve kolay şekilde erişen şirketler, hızlı kararlar alarak iş süreçlerinde yüksek performans elde ediyor. Güçlü Ar-Ge yapısıyla yenilikçi ürünleri kullanıcılarının hizmetine sunan Synology, kurumların en değerli sermayelerinden azami seviyede yararlanabilmelerini mümkün kılıyor. Yeni ürünü DiskStation DS3617xs’i kullanıma süren Synology, yüksek performanslı ve güvenli veri depolamaya ve paylaşmaya imkân tanıyor.

Synology, 12 yuvalı 36 sürücüye kadar artırılabilir yeni DiskStation DS3617xs ürününü kullanıma sunuyor. DS3617xs, 2,358 MB/s’lık yüksek okuma ve yazma performansı sağlıyor. Ürün, üzerinde çift çekirdekli Intel Xeon-D 2.2 GHz’lık işlemciyi barındırıyor. 2.7 GHz’lık işlemci hızına ulaşabilen ürün, 10 GbE bağlantı toplama ve etkin RAID 5 yapılandırmasıyla 2.358 MB/sn’lik ardışık işlem yapabilme, 406,760 IOPS okuma hızı ile güçlü bir performans sunuyor.

DS3617xs, işletmelerin yüksek veri kapasitelerini karşılayabilmek için geliştirilen bir ürün. DS3617xs, bir veya iki adet özel DX1215 genişletme ünitesine bağlanabilme özelliği sayesinde depolama kapasitesini 36 sürücüye kadar genişletmeye olanak sağlıyor. Ayrıca ürün, VMware, Citrix, Hyper-V ve OpenStack gibi sanallaştırma ortamları için kesintisiz depolama çözümü sağlıyor. İşyerinde daha iyi üretkenlik sağlamak için çeşitli uygulamalar sunan ve ağa bağlı depolama aygıtları için en gelişmiş sezgisel işletim sistemi olan DiskStation Manager (DSM) ile çalışan DS3617xs, NAS deneyimini farklı boyuta taşıyor. Synology, orta sınıf NAS sistemleri için “10. Tech Target Quality Awards” anketinde en yüksek genel sıralamayı kazanırken, beş yıl boyunca “PC Mag Business Choice” ödülüne layık görüldü.

@HandeArpaligil