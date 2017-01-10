Verilerimiz Paradan Daha Da Değerli

Verilerimiz yeni para birimimiz

Mark Bregman, 2017 yılı ve sonrasında dünyayı etkileyecek teknolojiler ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Özellikle de verilerimiz artık paradan daha da değerli bir hale geldi diyen Bregman flaş teknolojisiyle ilgili de ilginç detaylar paylaştı.

Bulut ekosisteminin, adeta bir bitpazarı gibi herkesi bir araya getirdiğini ve bu sayede inovasyonların önünün açıldığını belirten Bregman’a göre bu pazarın para birimi ise artık veri. Bu değişim nedeniyle bugünün niş çözümlerinin geleceğin ana akımına dönüşeceğine dikkat çeken Bregman, flaş teknolojisinin bu devrimde üstlendiği önemli rolünü devam ettireceğini de söyledi.

Mark Bregman’ın teknoloji dünyasının geleceği ile ilgili oldukça dikkat çeken değerlendirmesinin tamamı ise şu şekilde: Günümüzün dijital ekonomisinin neden olduğu veri patlaması iş dünyasını da kökten değiştirdi. Daha önce veriler ile ticaret yapmanın yerini yavaş yavaş verinin kendisi ticarettir mantığı alıyor. Başarı için verinin bu denli önemli hale gelmesi de veriyi dijital çağın yeni para birimi haline getirdi. Veri ayrıca iş modellerinden teknolojiye ve kullanıcı beklentilerine kadar kurumsal hayatın birçok alanında değişimi yaratacak potansiyele de sahiptir. Bu anlamda Uber ve Airbnb gibi yeni şirketlerin ortaya çıktığına şahit olduk. İşin daha da ilginç hale gelen kısmı ise kurumların daha önce toplamayı düşünmediği yeni veri tiplerinin de ortaya çıkmış olması. Örneğin daha önce sadece kritik öneme sahip işlem verilerini kaydedip depolarken artık derin analizler için işlemlere ait verilerin etrafını saran devasa miktarda daha ayrıntılı ve yardımcı verileri de depolamaya başladık. Bu verilerin içerisinde internet yayınlarına yapılan tıklamalar olduğu gibi pazar hakkında bilgiler verebilecek hava ve diğer dış faktörlere dayanan veriler dahi olabiliyor.

Verilere odaklanmak, sunulan servislerin her çeşit kritik sorunu çözecek şekilde bir arada çalışmasını sağlayan bir evreni de gerekli kılıyor. Bunun için de platformlara destek verilmesi ve bu destekleri sunacak servis sağlayıcı ile geliştiricilerden oluşan bir ekosistem gerekiyor. Buna en güzel örnek olarak Amazon Web Services verilebilir. Bu hizmet her geçen gün daha da zenginleşerek geniş servis setlerini bir araya getirecek şekilde gelişti. Bu tarz platformlar iyi bir “bitpazarı” gibi verimli bir döngü de yarattı: İnsanlar satın almak için buraya gidiyor, çünkü insanlar ürünlerini burada satıyor. Satıcılar ürünlerini satmak için buraya gidiyor, çünkü alıcılar ürün almak için burada bulunuyor. Ayrıca kritik konularda yetenekli insan bulmak zorlaştıkça, genele yayılmış bu platformlara daha fazla yetenekli kişi de akmaya başlıyor. Özel yeteneklere sahip kişiler ilgilerini çeken projelere çekilebiliyor ve bu kişiler ilgi duydukları alanlarda çalışmak için bol miktarda genel platform ve araç bulabiliyor.

@HandeArpaligil