Vestel ödüllendirildi

Vestel TESİD tarafından ödüllendirildi

Vestel TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen “TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri”nde ödüllendirildi. Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, Manufuture-Yeni Nesil Vestel Üretim Projesi ile TESİD-Büyük Firma Kategorisinde Ürün Geliştirme Süreci Ödülü’nün sahibi oldu.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ödülle ilgili yaptığı açıklamada “Biz DNA’sına Ar-Ge ve inovasyon kodlamış bir teknoloji markası olarak, geleceğin trendlerini belirleme hedefiyle, yenilikçi ve yaratıcı çalışmalara öncelik veriyoruz. Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri olan Vestel’de endüstriyel mükemmelliği yakalamak için Ar-Ge ve inovasyona büyük yatırım yapıyor, Endüstri 4.0 dönüşümünü de en öncelikli işimiz olarak görüyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkardığımız projemiz Yeni Nesil Vestel Üretim Sistemi ile de süreçlerimizde robotik uygulamalar, otomatik malzeme taşıma sistemleri ve depo uygulamalarının Endüstri 4.0’a uygun hale getirdik. Aldığımız bu ödül ile de yenilikçi ve yaratıcı olmak için yürüttüğümüz çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk.” dedi.

Vestel’e ödül kazandıran Manufuture – Yeni Nesil Vestel Üretim Sistemi birbiri ile iletişim veya etkileşim içinde bulunan akıllı ekipmanların kullanılması ile kayıpların azaltılarak, verimlilik, kalite ve iş güvenliği seviyesinin artırılmasını hedefliyor.

@HandeArpaligil