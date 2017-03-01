Vestel Venus’ten Z Serisi MWC’de Geldi

Vestel Venus Üst Segment Z Serisi Geliyor

Vestel’in Mobile World Congress’te en büyük ilgiyi gören ürün, önümüzdeki aylarda satışa çıkacak yeni nesil Z serisi akıllı telefonu Z10 oldu. Venus ailesinin en yeni üyesi Z10, 5.2” 1920×1080 Full HD IPS Ekranı ile daha canlı, dolgun ve parlak bir ekran deneyimi, geliştirilmiş kamerasıyla mükemmel kalitede fotoğraflar ve metal tasarımı ile şık bir görüntü sunuyor.

Venus ihracatına 2015’te küçük adımlarla başladıklarını belirten Turan Erdoğan 2016’da hızlandıklarını, yeni seri telefonlarla da Venus ihracatının katlanmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan, Almanya, Hollanda, İspanya, Polonya, Arnavutluk, Macaristan, Makedonya, Gine, Türki Cumhuriyetler, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Irak gibi ülkelere yoğun sevkıyatın sürdüğünü, önümüzdeki dönemde uluslararası operatörlerle yapılan anlaşmalarla da ihracatın büyüyeceğini söyledi.

5.2” FHD IPS ekran çözünürlüğüne sahip Venus Z10, gelişmiş 8MP ön kamerası, 13MP dual tone true flaşlı arka kamerasının sağladığı kaliteli çekimler sayesinde keyifli anları ölümsüzleştiriyor. Üstün bir kamera deneyimi sağlayan Z10, PDAF, OIS ve EIS teknolojileri ile hareketli objelere hızlı odaklanıp, el titremelerini algılayarak çok daha net çekimler sunuyor. Venus Z10’daki 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci, yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Venus Z10 komple metal ve diamond cut cam birleşimi tasarımı, 2.5D cam teknolojisi ve parmak izi okuyucu özelliği ile şıklığı ve ergonomiyi bir araya getiriyor.

Venus ailesinin üyeleri 2017 itibarıyla 3 farklı segmentte satışa sunulacak. Giriş segmentindeki ürünler Venus E serisi, orta segmentteki ürünler Venus V serisi, üst segmentteki ürünler ise Venus Z serisi olarak anılacak. Vestel, 2017 yılı içerisinde her segmente ait yeni ürünlerini tüketicileri ile buluşturmaya devam edecek.

@HandeArpaligil