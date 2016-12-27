Göz Alıcı Vestel Venus V3 5580 Satışa Sunuldu

Vestel Venus V3 5580 tanıtıldı

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus’ün yeni modeli V3 5580 teknoloji severlerle buluşturuyor.

Venus 5580 metal gövdesi, 5.5” full HD çözünürlüğündeki ekranı, 8 çekirdekli işlemcisi, 16 MP arka, 5 MP ön kamerası ile performans ve tasarım olarak sınıfının en iyilerinden. %76.6 ekran kasa oranı ile 5.5” ekran deneyimini 5” boyutuyla sağlayan Venus V3 5580, bu özelliği ile kullanıcısına büyük ekran telefonu tek elle kullanma kolaylığı sağlıyor. 4.5 G şebeke uyumlu Venus V3 5580, tasarımı, performansı, ve üstün kamera özellikleri ile sevdiklerine yılbaşı hediyesi arayanlar için de iyi bir seçenek. 3 GB RAM kapasitesi, 8 çekirdekli işlemcisi ve 3000 mAh çıkarılabilir bataryası ile dikkatleri çeken Venus 5580, FM Radyo özelliği ve kızılötesi teknolojisi sayesinde sunduğu uzaktan kumanda özelliği ile de mükemmel bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefon, sahip olduğu ön ve arka kamerasıyla kullanıcısına her an kaliteli fotoğraf çekme imkânı sunuyor. 16 MP olan arka kamerasında 3 adet LED flaş bulunurken, bu kamera otomatik odaklama, yüz algılama, HDR ve panorama gibi özelliklere de sahip. Vestel Venus V3 5580’i 899 TL’den başlayan fiyatlarla önümüzdeki aylarda çift SIM kartlı versiyonu ile de tüketiciyle buluşacak.

@HandeArpaligil