Video Sektörüne Telekom Operatörlerin Katkısı

Telekom operatörleri, video pazarından 1 trilyon dolar ek gelir elde edecek

Huawei CEO’su Eric Xu, telekom operatörleri için ilerleyen dönemde video sektörünün potansiyeli artarak 1 trilyon dolarlık ek gelir elde edileceğini belirtti.

2016 yılının mobil operatörler için bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Xu, ortalama olarak mobil hizmetlerdeki toplam operatör gelirlerinin yüzde 50’sinden fazlasını veri transferinin oluşturduğunu dile getirdi. Operatörler için yeni büyümenin arkasındaki itici gücün video olduğuna dikkat çeken Xu, “Operatörler için yaklaşık 800 milyar dolar değerinde olan ses pazarı ve 1.2 trilyon dolarlık veri pazarını düşündüğümüzde; video pazarındaki büyümeyle birlikte 1 trilyon doların üzerinde ek gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu gelirin de 650 milyar dolarını eğlence videoları 18 milyar dolarını ise iletişim videolarının oluşturacağını söyleyebiliriz. Dikey endüstriler her yerde videoya sahip olacak ve bu işletmelerin sahip olduğu pazar yaklaşık 350 milyar dolar değerinde olacak. Gelecekte video hayatımızın ve çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Bu sayede de operatörler için önemli bir Pazar potansiyeli ortaya çıkacak” dedi.

Operatörlerin ağlarını inşa etmede ve verimli hale getirmede bilinçli hareket etmeleri gerektiğini ve endüstrinin görüntü deneyimini ölçmek amacıyla standartlar geliştirmesi gerektiğini aktaran Xu, Huawei’nin böyle bir ölçüm standardı geliştirmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını ve ağlarının yapımında operatörleri daha iyi bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Huawei’nin görüntü endüstrisindeki tüm güçlükleri ve telekom operatörlerinin görüntü işlerini geliştirirken karşılaştığı zorlukları değerlendiren Xu, Huawei’nin operatörlerin görüntü işinde başarılı olmasına ve operatörleri görüntü işlerini geliştirme ve büyütmelerine destek olmaya kararlı olduğunun altını çizdi.

@HandeArpaligil