Vine ile ilgili Müthiş İddia

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Vine ile ilgili öyle bir iddia var ki hem de çöküşüyle alakalı

Vine ile ilgili üzücü haberler bitmiyor. Önce kapanacak olması sonrasında da kapanışının arkasında olan iddialar dudak uçuklatıyor.

vine-star-silikon vadisi

Vine Kapanıyor Mu?

Vine’ın kapanışıyla alakalı haberimizi okumadıysanız yukarıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz. Vine’ın kapatılacak olmasından sonra neden kapanacağı söylentileri gündeme düştü. Twitter’ın satın aldığı Vine eski popülaritesini yitirdiği için kapanacağını düşünüyorsanız Vine fenomenlerinin bu uygulamayı kapanış noktasına getirdiği iddiaları sonrasında fikrinizi değiştirebilirsiniz. Vine çalışanlarından gelen bilgiye göre Vine yöneticileriyle 20 Vine fenomeni bir toplantıda bir araya gelip anlaşamayınca fenomenler Vine’ı batırabileceklerini söyleyip toplantıyı terk etmişler. Vine fenomenlerin talebi ayda 12 video yapmalarının karşılığında Twitter’dan her ay 1,2 milyoncuk. İstediklerini alamayınca Vine hesaplarını kapatan fenomenler Vine’a olan tüm ilginin kaybolmasına neden oldular.

@HandeArpaligil

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Kendisi 1999 yılından itibaren teknoloji sektörünün içinde bulunmaktadır. Değişik kademelerde yöneticilik yapmış ve birçok ünlü teknoloji markasının Türkiye'de yer almasında rol oynamıştır. Ürün yöneticiliği, ithalat, ihracat, direktörlük, koordinatörlük, teknoloji yönetimi, iş geliştirme gibi her noktadaki görevlerde bulunmuştur. Eylül 2016 tarihi itibariyle Silikon Vadisi' nde, "Editörlük ve Teknoloji Yorumculuğu" görevleriyle yer almaktadır.
  • Mehmet

    link te hata var tırnak fazla
    vine kapanıyor mu? –> ” ( 404)