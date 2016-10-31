Vine ile ilgili Müthiş İddia

Vine ile ilgili öyle bir iddia var ki hem de çöküşüyle alakalı

Vine ile ilgili üzücü haberler bitmiyor. Önce kapanacak olması sonrasında da kapanışının arkasında olan iddialar dudak uçuklatıyor.

Vine’ın kapanışıyla alakalı haberimizi okumadıysanız yukarıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz. Vine’ın kapatılacak olmasından sonra neden kapanacağı söylentileri gündeme düştü. Twitter’ın satın aldığı Vine eski popülaritesini yitirdiği için kapanacağını düşünüyorsanız Vine fenomenlerinin bu uygulamayı kapanış noktasına getirdiği iddiaları sonrasında fikrinizi değiştirebilirsiniz. Vine çalışanlarından gelen bilgiye göre Vine yöneticileriyle 20 Vine fenomeni bir toplantıda bir araya gelip anlaşamayınca fenomenler Vine’ı batırabileceklerini söyleyip toplantıyı terk etmişler. Vine fenomenlerin talebi ayda 12 video yapmalarının karşılığında Twitter’dan her ay 1,2 milyoncuk. İstediklerini alamayınca Vine hesaplarını kapatan fenomenler Vine’a olan tüm ilginin kaybolmasına neden oldular.

@HandeArpaligil